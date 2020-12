Cuál fue la primera reacción de Zielinski cuando le preguntaron por el plantel de Estudiantes

Aunque todavía las partes no se hayan pronunciado, se empezaron a saber cosas de las primeras charlas entre Estudiantes y Ricardo Zielinski, que será el técnico del plantel una vez que se termine esta Copa Diego Armando Maradona.

Básicamente las charlas fueron con su representante, pero hubo un par de encuentros virtuales con el propio Ruso, que no quiso avanzar demasiado por dos motivos: por un lado porque el Pincha todavía tenía a Leandro Desábato como entrenador y porque él está con la cabeza puesta en el torneo, con chances de terminar primero en su zona para soñar con una final.

No obstante, la dirigencia albirroja ya tiene la primera reacción al ser consultado por el actual plantel albirrojos. Y, lejos de pedir una montaña de refuerzos, sus palabras fueron que Estudiantes tiene un buen plantel y que no necesita demasiados refuerzos para intentar devolverle la identidad. Sus palabras llegaron tras la salida de Desábato, cuando el arribo de Zielinski es un secreto que ya nadie puede guardar.

De esta manera la dirigencia ya sabe que el técnico al que eligieron tiene bien considerado al club y a los jugadores del plantel profesional. Sin dudas, un buen primer paso para seguir construyendo.

Eso no significa que no vaya a pedir refuerzos, porque está claro que los necesitará. Un arquero si se marcha Mariano Andújar, un central de experiencia, un volante mixto y un delantero asoman entre los posibles puestos a reforzar. Pero no fue el primer pedido del futuro técnico, que confía en poder recuperar a un plantel que cayó lo más bajo posible en sus evaluaciones físicas, anímicas y futbolísticas.

Más allá de todo esto, puertas adentro del Country saben que la salida del Chavo generó una herida profunda y que cada vez son más los hinchas que están disconformes con el accionar de la secretaría de fútbol y de los dirigentes que manejan el rumbo futbolístico de la institución. No fue prolija no sana la manera que trascendieron las negociaciones, a pesar de que no había que ser un iluminado para ver que el equipo, así como estaba, no iba ni para adelante ni para atrás.