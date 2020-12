Aval de Alberto F. a Máximo para liderar el PJ bonaerense

El peronismo bonaerense pasó a ser un hervidero en los últimos días tras las intenciones del diputado Máximo Kirchner de liderar el partido, que fueron anticipadas dos semanas atrás por este diario. Ahora pareció meterse en esta interna el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, al darle ayer un guiño a esta candidatura del hijo de la Vicepresidenta.

En una entrevista radial, aseguró que le parece “bien y posible” una eventual renovación de autoridades en el PJ nacional y bonaerense. Además, reivindicó la existencia de “intercambios de posiciones” en el oficialismo, para negar internas.

“Lo que se ve como debates, como entre comillas ‘choques internos’, en realidad es el intercambio de posiciones que es natural en cualquier proyecto político”, explicó.

También, como se dijo, abrió la posibilidad para asumir él mismo al frente del justicialismo a nivel nacional, y que sea Máximo Kirchner el titular del partido de la provincia de Buenos Aires.

“Hay un montón de compañeros que me han pedido que yo sea presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Y hay compañeros que quieren que Máximo (Kirchner) sea el presidente del partido a nivel provincial. A mí todo me parece bien, me parece posible”, señaló.

El mandatario, sin embargo, pidió “prudencia” porque “hay un montón de problemas antes de ver quién conduce el peronismo”.

Además, el jefe de Estado negó que existan “peleas” y “discusiones” internas en el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, aunque se sabe que algunos intendentes -incluso parte de los llamados “Barones del Conurbano- resisten la candidatura de Máximo al frente del partido, un cargo que históricamente estuvo ocupado por algún jefe comunal.

“A veces hay que ser prudentes. Es más lo que se habla en los diarios, y en algunos de muy mala fe, claramente, que la realidad. Nosotros, la única obligación que tenemos es que los argentinos estén mejor. Todos, no sólo los peronistas”, dijo, en otro ataque a medios de comunicación.

El Presidente fue más allá y durante la entrevista destacó también su relación personal con el jefe del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados. Definió a Máximo Kirchner como un “hombre preparado, un gran dirigente, un hombre comprometido y de diálogo”.

El mandatario afirmó que, a su juicio, “el peronismo necesita abrirse, dar debates, incorporar nuevos elementos y promover un recambio generacional”.

“Son todas las cosas en las que he creído toda la vida y sigo creyendo. Es absolutamente razonable, factible, posible, hasta que sería conveniente”, señaló.

“Los diarios muestran un debate que no existe: no hay una pelea en los términos que los diarios plantean. Y eso sí quiero aclararlo. Porque mi problema, y el de Máximo también, es qué hacemos con la vacuna, con la pandemia, con la economía. Tenemos un montón de problemas antes de ver quién conduce el peronismo”, insistió luego.

Y agregó: “Para eso tenemos que trabajar. Eso es lo que hago yo, lo que hace Cristina, lo que hace Máximo, los intendentes. Lo que hacemos todos”.

El discurso de Cristina

Cuando le mencionaron el discurso en La Plata realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el cual volvió a apuntar con los ministros, el jefe de Estado defendió el criterio de que en los espacios políticos no haya “discurso único”.

“Yo siempre critiqué la idea del discurso único, del único pensamiento. Porque todas esas cosas conducen a que se termina frustrando el debate y se frustra la política”, argumentó.