Adiós al último romántico La muerte de Armando Manzanero deja a la canción de amor sin voz

“El amor es lo único en lo que creo”, solía decir el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero, de fama internacional y autor de títulos fundamentales del bolero como “Somos novios” o “Esta tarde vi llover”, que falleció ayer por la madrugada, a los 85 años a causa de un paro cardíaco derivado de un cuadro de coronavirus que lo tenía internado desde hace más de dos semanas: una muerte que no solo se suma al tendal de tragedias artísticas que ha dejado al 2020, sino que deja además a la canción romántica, que atravesó con el mexicano una era dorada, sin voz.

Manzanero, cuyos restos serán cremados y que será homenajeado por el gobierno mexicano al finalizar la pandemia, por una decisión de mutuo acuerdo entre la familia y el compositor, formó parte de la avanzada de la música romántica que se produjo a mediados de la década de 1960 y que también integraban su coterráneo Javier Solís, el puertorriqueño Tito Rodríguez y hasta Altemar Dutra, que era brasileño pero en la Argentina se hizo famoso por sus interpretaciones en castellano. Ese pelotón heredaba lo sembrado una década antes por el ecuatoriano Julio Jaramillo, el boliviano Raúl Shaw Moreno, el mexicano Roberto Cantoral, el chileno Lucho Gatica y hasta el todoterreno argentino Mario Clavel, lamentablemente olvidado, en un género con grandes nombres que se originó en Cuba a principios del siglo pasado.

Nacido en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1934 Manzanero fue hijo de un músico y fundador de la orquesta Yucalpetén: desde su infancia estuvo rodeado de música. A los 15 años compuso su primera canción, “Nunca en el mundo”: “Fue Gardel, con su tango ‘El día que me quieras’, quien inspiró mis deseos de ser compositor cuando apenas tenía siete años”, contó en una visita a Argentina. Fue el inicio de una carrera ilustre que llevaría al astro mexicano a ganar un Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2010 y un Grammy a la trayectoria, y también a grabar con artistas como Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Christina Aguilera, Chavela Vargas, Julio Iglesias y Raphael. Incluso, quiso grabar con él un disco de boleros el Premio Nobel Gabriel García Márquez.

En el camino, Manzanero se convirtió en uno de los compositores aztecas más prolíficos, con más de 400 canciones registradas, 30 discos propios con ventas extraordinarias y la composición de bandas sonoras para películas y teleteatros. Y éxitos para todos los tiempos, canciones como “Adoro”, “Contigo aprendí”, “Somos novios” y “Por debajo de la mesa”, que, entonados por su voz arenosa, marcaron de forma indeleble la noción de romance para varias generaciones latinas.

De hecho, no solo escucharon los padres y abuelos: las nuevas generaciones lo reconocen sin embargo por su asociación comercial con Luis Miguel, que a partir de 1991 y el disco “Romance” recuperó el género romántico para quienes desconocían el acervo musical de sus padres o abuelos.

“Sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos”, escribió la ministra de Cultura, Alejandra Frausto, en Twitter, ayer, al conocerse la noticia. Claro que justamente eso se le achacó al llegar el siglo XXI: cambió la concepción del romance en el mundo y el autodefinido “enamorado del amor” y “último romántico” comenzó a aparecer como el resquicio de otra época, en la que cortejar era cosa de hombres, las mujeres eran meros objetos de deseo y el romance tenía algunos tintes problemáticos.

Manzanero no ayudó a esta idea de que el bolero estaba superado cuando, hace dos años, declaró que “a las mujeres les encanta que las acosen”: tras el escándalo inmediato, dijo que sus palabras habrían sufrido un malentendido por parte del periodismo. No hablaba de “acoso” sino de “cortejo”.

“Cuando hablo de acoso, no hablo de agresión, hablo de que las aborden. Yo no conozco a ninguna mujer que la disguste que la enamoren y que se acerquen a ella”, explicó. A las redes sociales no les alcanzó, pidiendo a gritos “deconstrucción ya para este señor”, publicó una mujer en Twitter, mientras él declaraba en una entrevista.

Entonces, con la muerte de Manzanero parece que se termina una época, una forma de sentir, a flor de piel, apasionada, melodramática, problemática también. Y sin embargo, no solo vive el bolero, contra todo pronóstico, un nuevo reverdecer, reinterpretado y subvertido en la voz de mujeres como Natalia Lafourcade, Lila Downs y Mon Laferte; además, parece difícil que palabras como “aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo”, o “volver, es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final”, acompañadas de esa cadencia suave y profundamente romántica, se oxiden, dejen de tener resonancia universal.

O, como decía el propio Manzanero: “La música romántica es necesaria, es la más tocada y cantada. Mientras exista el deseo de tomar de la mano a la persona amada y manifestarle nuestro amor, seguirá existiendo, va a existir siempre. Tendrá sus altas y bajas, pero permanecerá. Es una música perenne”.