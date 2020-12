Dalma Maradona explotó contra una revista por una supuesta frase de su mamá

En los últimos días la portada de la revista Caras mostró a Claudia Villafañe en su portada con un título por demás directo relacionado a la muerte de su ex esposo, Diego Armando Maradona. "Quiero que mis nietos lo recuerden como el Babu", fue la frase que molestó a la hija mayor del matrimonio.

En la tapa, Claudia Villafañe estaba con Benjamín (el hijo de Gianina y el kun Agüero) y Roma, la nena de la mencionada Dalma.

"Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras. Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota. ¿Qué pasa con las notas inventadas? Un poquito de respeto", tuiteó en su cuenta personal de Twitter, visiblemente molesta.

Desde la revista se explicó que la producción con Claudia había sido previo a la muerte de Maradona y que estaba enfocada en el buen momento de ella en al reality show MasterChef. Claro, la noticia del miércoles 25 de noviembre modificó absolutamente todo.

Héctor Maugeri, vicedirector de la revista, salió a la escena para responderle a la hija de Diego. Confirmó que la producción era de unas semanas atrás y que él mismo se había comunicado con Claudia para pedirle una frase que pudiese utilizar en la portada. Y publicó lo siguiente en sus redes sociales:

"La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos. Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entonces le sugerí: 'Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños'. Pero Claudia de manera respetuosa me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría (a Diego) de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo y como 'El Babu'".