Año Nuevo: cómo van a funcionar los servicios

En el marco de la celebración del Año Nuevo, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

Hoy habrá servicio de barrido y recolección (contenedores, bolsas negras, bolsas verdes y no habituales) de forma habitual en las delegaciones. En el Casco Urbano se realizará en horas del mediodía. Mañana no habrá servicio de recolección, por lo que se pidió expresamente a la ciudadanía no sacar la basura a la vía pública. El sábado los recorridos volverán a su cronograma habitual.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107

» Control ciudadano

Permanecerá con las puertas cerradas para la atención al público; se realizarán inspecciones, operativos de nocturnidad y controles vehiculares. Recibirán denuncias al 147.

» ESPARCIMIENTo

La República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal abrirán ambas jornadas hasta las 12 horas.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado en ninguna de las dos jornadas.

» Mercado Regional

El Mercado Central (venta minorista), estará abierto al público el día 31 hasta las 16 horas, mientras que el 1 permanecerá cerrado. El Mercado Regional (venta mayorista), permanecerá cerrado hasta el domingo.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoy solo atenderá a las empresas de velatorios y realizará inhumaciones, y el viernes 1 permanecerá cerrado.