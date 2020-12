Traumatólos dicen que no les dejan ejercer la profesión y se tensa el conflicto con IOMA

Se tensa el conflicto entre los traumatólogos platenses y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Los profesionales que esta semana se desempadronaron de la obra social bonaerense aseguran que prácticamente no pueden ejercer la actividad porque en las clínicas privadas no les permiten prescribir prácticas e internaciones para operaciones, incluso las de urgencia. Desde IOMA aseguran que las prestaciones están “garantizadas” y ofrecen una web para que los afiliados puedan consultar los médicos que atienden por la obra social.

Según Antonio Rosato, presidente de la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología (APOT), “pronto se presentará una propuesta para un nuevo convenio entre IOMA y nuestro sector. Nosotros expresamos nuestro desacuerdo al momento que se firmó el actual acuerdo entre la obra social y la Agremiación Médica Platense (AMP), y trabajamos para no complicar más la situación planteada. Pasado el tiempo, entendemos que tenemos derecho a revisar nuestra situación, totalmente desfavorecida porque no se incluyeron prácticas que son habituales en la actualidad –están en Nomenclador Único Nacional (NUN) y tampoco nos han actualizado los honorarios”.

Para el profesional, “no hay nada escrito que diga que no podemos prescribir una orden médica para una radiografía, un estudio complejo o pedir la internación de un paciente para una operación. Esta situación no sólo se da en clínicas y sanatorios, también centros de estudios por imagen”. En la APOT remarcan que “envían a los afiliados a los hospitales públicos, que en varios casos no tienen la infraestructura necesaria y están sobrepasados”.

Directivos de Fecliba y Acliba explicaron a este diario que “se corre el riesgo que IOMA no nos pague si el médico que solicita una práctica o internación no está empadronado en la obra social”.

Los traumatólogos platenses comunicaron formalmente la situación planteada al colegio de Médicos Distrito 1 de la Provincia y a la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, para que tomen intervención en el caso porque se “cercena el derecho de los médicos a trabajar y el de los pacientes a elegir libremente el médico que los atienda”, indicaron en la APOT.

Desde IOMA informaron que “ante la decisión por parte de algunos profesionales de traumatología en La Plata de desvincularse de IOMA por estar en disidencia con el convenio existente entre la AMP y la obra social, y la supuesta no actualización de honorarios, se informa a las afiliadas y afiliados que las prestaciones, atención y libre atención están garantizadas”. IOMA puso a disposición un padrón de profesionales que prestan servicio mediante la obra social ingresando en http://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/cartilla-ioma/