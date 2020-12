Cruce picante: Nicole dijo que Ángel de Brito se comportó “sin humanidad”

Luego de llamarlo “panqueque” porque Ángel de Brito indicó en un móvil de “Nosotros a la mañana” que prefería como compañera de “ShowMatch” a Pampita en lugar de a ella, Nicole Neumann y el conductor de “LAM” se sacaron chispas.

Ella corrigió a un portal que tituló que el periodista la dejó “muda”: “Muda NO, hay gente con la que uno elige no discutir... banalidades, sobre todo cuando demostraron que lo ‘humano’ no les importa. Yo elijo estar en armonía y NO discutir. Que no es lo mismo. Punto”. De Brito contestó, metiendo aún más el dedo en la llaga: “No me ‘panquequeo’. Todo lo que nos quisimos decir con Pampita lo hicimos cara a cara. Y superamos diferencias. Más allá de eso, me gusta más Pampita como jurado, baila mejor que vos, ganó un Bailando y tiene años de experiencia”.

Según Nicole, su encono con De Brito es porque él “se comportó de una manera sin humanidad, rompió códigos y no me gustó”.