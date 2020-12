Presunto intento de abuso: en confuso episodio agredieron a personal de salud en el UPA de Los Hornos

Un enfermero que trabaja en el turno noche en el UPA de Los Hornos fue agredido por familiares de una joven, que denunció un presunto intento de acoso al acudir para que se le aplicase una inyección.

La denuncia de la joven quedó asentada en el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI La Plata.

Este episodio, muy confuso luego de conocerse las imágenes del momento que la joven se arroja al piso, sucedió la noche del sábado. Fue pasadas las 19 horas.

Según relataron testigos, la mujer denunció que el enfermero la bajó la ropa interior para aplicarle una medicación inyectable en el glúteo.

La joven, de 18 años, denuncia que el profesional le pidió que se bajase la bombacha, algo que a ella le llamó la atención. Mucho más cuando tras la inyección se empezó a sentir mareada y el hombre no le dejó salir. "Me pude escapar, por suerte, porque no sé qué hubiera pasado si me quedaba ahí adentro con ese degenerado", declaró en redes sociales horas después.

Tras recibir la inyección intramuscular dejó el lugar y se desmayó en la puerta. Fue en ese momento cuando sus familiares tomaron conocimiento e ingresaron para aplicarle golpes de puño al enfermero que la había atendido. También fue agredida una compañera.