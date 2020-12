Los alcances de los feriados nacionales en la Ciudad

Por el feriado puente de hoy y por la conmemoración de mañana del Día de la Inmaculada Concepción, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» RESIDUOS

Hoy se recolectará la bolsa negra, no así la verde y los no habituales; mientras que mañana no habrá recolección de ningún tipo, ni barrido, ni limpieza por lo que se solicita expresamente no sacar a la vía pública ningún tipo de residuo.

» SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, en ambas jornadas. El Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107.

» CONTROL CIUDADANO

La Subsecretaría de Control Ciudadano llevará a cabo los controles usuales y recibirá denuncias en 20 y 50 y al 147, pero no se desarrollarán tareas administrativas (incluido el trámite de licencias).

» ESPARCIMIENTO

La República de los Niños abrirá ambos días de 8 a 20. El Parque Ecológico de 7 a 19.

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema no se implementará en ambas jornadas.

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Central no abre hoy, si abrirá mañana, mientras que el Mercado Regional realizará las descargas hoy a las 14, para abrir mañana 1,30.

» TRANSPORTE

Los micros dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá ambos días de 8 a 14 y la administración atenderá de 8 a 12.

» PUBLICIDAD EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará abierta hoy de 9 a 13 y estará cerrada mañana.