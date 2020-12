Mauricio Dayub: “Jugué con Diego la noche del jarrón”

La mesa de Mirtha, conducida ahora por Juanita, se sorprendió con la revelación de Mauricio Dayub: “Yo jugué con Diego en la noche del jarrón, fue un partido complicado”, contó el actor.

Todos tienen una anécdota con Maradona, seguro, pero la de Dayub es bastante especial: el actor jugó un partido a beneficio con el astro, en la recordada noche en que allanaron la casa del ex representante del Diez, Guillermo Coppola, y encontraron cocaína en un jarrón. Coppola y varios más terminaron detenidos, y en la causa que investigaba una organización narco de la que se acusaba a Coppola de participar, se nombró a Maradona, Tinelli y Luis Miguel.

Dayub contó que en la tarde anterior a aquella noche, “habíamos ido a jugar un partido a beneficio en Laferrere y, teóricamente, él no venía. De hecho, yo iba nada más que a hacer un acto de presencia, porque estaba lesionado. Y en un momento, mientras estábamos reunidos en el Vilas Racket, avisaron que venía Diego y que en la 202 y no sé qué cruce de ruta se unía a nosotros, así que lo teníamos que esperar todos con baliza ahí”.

Diego llegó, se metieron en el vestuario y ahí ya comenzó la joda: “Mientras se duchaba, no se cómo, le vino una whiscola a la mano. ¡No se quién se la sirvió!”, se reía Dayub en la mesa de Mirtha.

El actor fue elegido por Diego en su equipo y decidió bancarse la lesión. Horas más tarde estallaría el escándalo del jarrón, y años más tarde, Dayub sería elegido para interpretar a Coco Villafañe, el padre de Claudia, en “Sueño Bendito”, la serie de Amazon sobre Diego. “En esta primera etapa, mi personaje no tiene mucha participación. Y, además, se me complicaron los tiempos de la tira con una película que tenía confirmada, así que no pude viajar a México a rodar otra parte de lo que me tocaba”, adelantó sobre la postergada ficción de la plataforma on demand.