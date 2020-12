“Si se da una final con River será bienvenida”

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, dijo ayer que una posible final ante River por la Copa Libertadores “si se da, será bienvenida, pero hoy nosotros vamos por el presente, primero está la revancha con Inter de Porto Alegre, y si pasamos después vendrá Racing. Esto es día a día”

“Estamos tranquilos y sabemos que el primer objetivo es Inter. Uno no elige los rivales en la Copa Libertadores, pero si uno aspira a algo mucho más grande vendrán otros rivales y tendremos que estar preparados. Hoy hablamos del presente, que es Inter, porque desviarnos del objetivo no tiene sentido”, agregó el DT boquense.

“Y si tenemos la suerte de pasar, nos enfocaremos en Racing. Son muy claros los objetivos, pero no porque no tengamos anhelo. Es muy parejo todo. Y si la idea es estar arriba, hay que ganarles a todos”, sostuvo Russo.

“LA IDEA ES REPETIR EL MISMO EQUIPO”

En cuanto al posible equipo para jugar mañana, y que sería el mismo que ganó en Brasil por 1 a 0 la semana pasada.

El técnico indicó que “la idea es repetir del equipo de Porto Alegre. Estamos en un momento de buenos niveles que podemos elegir. Estaban todos bien salvo Ramón (Ábila). Después, buscaremos lo mejor”.

Respecto de la salida de “Wanchope” Ábila con una molestia en la ingle en el empate sin goles de anteanoche ante Talleres en Córdoba, el entrenador boquense dijo que “vamos a esperar los resultados de los estudios, ojalá no sea nada, o algo muy leve, pero hasta que no tengamos eso, no podemos decir nada”.