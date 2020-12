Las cámaras del transporte público, en alerta

Las cámaras empresarias de transporte público por automotor del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) advirtieron que desde esta semana dispondrán “una marcada reducción de servicios” para poder hacer frente al pago de salarios de noviembre y a la espera de fondos del Estado nacional.

Así lo expresaron las empresas representadas por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Las entidades recordaron que se firmó un acuerdo paritario con la Unión Tranviarios Automotor con un incremento salarial de 30 por ciento a partir del 1 de septiembre pasado, “con el compromiso del Estado de acompañar esa decisión mediante la provisión de los fondos correspondientes, lo que no ha ocurrido hasta el presente”. También advirtieron porque no se les permite transporte personal que no sea esencial.

Si bien las cámaras empresarias no aclararon si la medida afectará a La Plata, Berisso y Ensenada, fuentes gremiales consultadas consideraron que, en principio, no tendría mayor impacto en nuestra región.