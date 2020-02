Sin el acuerdo de los bonistas, Kicillof estiró la definición del pago de la deuda

Sin acuerdo con la mayoría de los acreedores que sigue resistiendo la propuesta de la Provincia de postergar hasta mayo el pago de un vencimiento de deuda por 250 millones de dólares, el gobierno de Axel Kicillof resolvió ayer ampliar hasta el lunes la negociación en un nuevo intento por evitar el default.

“El dialogo sigue abierto”, aseguraron no obstante en el ministerio de Hacienda y Finanzas tras el anuncio formal de “extender el plazo hasta el 3 de febrero” para que tenedores del bono con vencimiento en 2021 otorguen consentimiento a diferir el pago de capital al 1 de mayo.

“Hay un porcentaje de bonistas que aún no aceptó la propuesta de la Provincia y con los cuales seguimos conversando”, añadieron. Kicillof requiere el consentimiento del 75 por ciento de los tenedores del título para cerrar el acuerdo que propone. Pero hasta el momento no logró reunir ese requisito.

De hecho, la resistencia provendría de los fondos que representan a los inversores mayoritarios. El principal es Fidelity Investments.

Unos 15 minutos antes de las 13, hora pautada para el vencimiento de la propuesta bonaerense, la Provincia emitió el comunicado con la extensión del plazo para poder dar más tiempo a las negociaciones.

El bono debía ser pagado inicialmente en 26 de enero. El 14 de enero la Provincia anunció formalmente la imposibilidad de pagarlo pero advirtió sobre su voluntad de pago, para ser abonado el próximo primero de mayo con la aclaración que sí se pagarían intereses.

El 21 de enero la comisión directiva (steering commite) de un grupo de acreedores representados por Mens Sana y Brod Span Advisors, emitió un comunicado para rechazar la propuesta y solicitar más tiempo, a la vez que criticó que la misma se hizo “sin el beneficio de un proceso formal de identificación de tenedores de bonos y en ausencia de un plan integral para la deuda de la Provincia”.

Al día siguiente, al no haber alcanzado el 75% hasta el 22 de enero, Kicillof decidió extender los plazos de la oferta, que venció ayer.

El pasado lunes el Gobernador decidió mejorar la propuesta, al ofrecer el adelanto del pago de intereses que debían vencer hasta mayo, lo cual permitiría al tenedor cobrar US$ 28 por cada US$ 1000 de tenencia del BP21. Pero esa oferta edulcorada no convenció a los bonistas que están reclamando una concesión mayor del Gobierno.

Por eso, ante la falta de acuerdo, ayer Kicillof optó por extender el plazo de negociación hasta el lunes.

En tiempo de descuento para evitar entrar en default, lo que ocurrirá el miércoles que viene si no se cancela la deuda, ahora al Gobernador se le bifurcan los caminos.

Si bien en la Provincia aseguran que entrar en cesación de pagos no es un un escenario deseado, la posibilidad existe y es cierta. Si el acuerdo sigue sin concretarse y el gobierno de Kicillof no cancela los 250 millones de dólares que técnicamente vencieron el 26 de enero, el default ocurrirá el 5 de febrero que es la fecha límite para la cancelación que se estableció cuando se emitió el bono.

Pero el gobierno podría transitar por otros senderos en la búsqueda por llegar al objetivo de gambetear el escenario más temido.

Uno de ellos sería el de mejorar la oferta a los bonistas. El primer intento de seducción que fracasó consistió en ofrecer adelantar el pago de los intereses del título, unos 7 millones de dólares. El escarceo que terminó galvanizando el rechazo, podría dar paso a una nueva propuesta oficial.

Una de las variantes sería pagar parte del bono. Viene atada a la versión de que un grupo de bancos privados podría prestar parte de los fondos. La posibilidad de que sea la Nación la que aporte los recursos cuenta con menos chances.

Pero para la Rosada es clave que la Provincia no entre en default porque complicaría las negociaciones que comenzará a encarar con sus propios acreedores.