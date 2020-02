El Vaticano le transmitió al Presidente su preocupación por el proyecto de ley del aborto

Durante los 44 minutos que duró la entrevista entre el presidente Alberto Fernández y el papa Francisco, en el Palacio Apostólico del Vaticano, los temas predominantes fueron la deuda y la situación económica, especialmente de la pobreza que alcanza al 40 por ciento de los argentinos.

Así lo indicó el jefe de Estado argentino, en la conferencia de prensa que brindó a los periodistas que cubrían el encuentro. ¿Del aborto no hablaron? le preguntó el cronista de un medio argentino. “No, de eso no hablamos”, dijo lacónico el mandatario argentino. Pero ratificó su compromiso con el proyecto para despenalizar el aborto. “Voy a cumplir con mi palabra. Pero mi palabra no es volver a abrir una brecha entre pañuelos verdes y celestes. Mi palabra es darle la posibilidad a la mujer de que, si quiere abortar, lo pueda hacer legalmente. Y ayudar a los que quieran tener a sus hijos, a que los puedan tener. Es todo. Y ese va a ser mi trabajo”, dijo el Presidente.

Francisco y Alberto Fernández intercambiaron regalos https://t.co/ibWM8H0KgH pic.twitter.com/sprFy1o4cu — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 31, 2020

Minutos después, el Vaticano emitió un comunicado desmentía parcialmente a Fernández. Por lo menos en el tema del aborto. “Durante las cordiales conversaciones, se expresó satisfacción por las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y la República Argentina”, indicó el Vaticano. Y agregó: “Posteriormente, se examinó la situación del país, con especial referencia a algunos problemas como la crisis económico-financiera, la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico, la promoción social y la protección de la vida desde su concepción”, agregó.

Después Fernández ratificó que el tema del aborto no estuvo en los 44 minutos de la charla con Francisco, sino en un breve encuentro que tuvo con el arzobispo Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

EL PRESIDENTE “NO MINTIÓ”

“Nunca hablaron del aborto, Alberto Fernández no mintió en su conferencia de prensa. El tema fue planteado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, no por el papa Francisco, tal cual comentó el Presidente al terminar el encuentro”.

Luego de ver a Francisco, el Presidente fue recibido por el cardenal Pietro Parolin.

El apoyo a la negociación de la deuda

El mandatario argentino aseguró ayer que, en el encuentro a solas con el papa Francisco que compartió ayer en el Vaticano durante 44 minutos, le pidió “ayuda en el tema de la deuda” y que hará “todo lo que pueda”, y sostuvo que con el Sumo Pontífice comparte “la obsesión de terminar con las disputas entre los argentinos”.

“El Papa ya nos está ayudando mucho, pero no necesariamente tiene que estar mostrando lo que ayuda. Yo valoro mucho la ayuda del Papa porque es un argentino preocupado por su patria”, destacó el mandatario consultado sobre la posición de Jorge Bergoglio de cara a la situación social y económica del país, en una conferencia de prensa que brindó tras la reunión en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

Estoy seguro que va a hacer lo que pueda hacer para ayudarnos”, remarcó el jefe de Estado sobre la conversación que mantuvo esta mañana con el papa Francisco en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano.

En este marco, detalló que con el Papa comparten “la obsesión de terminar con las disputas entre argentinos” y los dos están de acuerdo “en que la Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa”.

Además, Alberto Fernández destacó que el pontífice “ya está ayudando a la Argentina y lo va a seguir haciendo porque quiere mucho a su país”.

“Tuvimos una reunión que a mi juicio fue muy grata, más que grata; siempre ver al papa Francisco es para mi muy reconfortante. Me parece un pastor de la Iglesia enorme y un líder moral inmenso. Me pone muy contento haber podido hablar con él como hablamos”, planteó Fernández en conferencia de prensa tras la reunión.

En las declaraciones, el mandatario planteó que el pontífice “sabe que siempre lo invito” a visitar el país “y siempre quiero que vaya pero no quiero que se sienta presionado ni sienta ninguna imposición de mi parte”.

“Creo que los argentinos perdemos noción de lo que es el Papa. Es argentino pero esta mucho mas allá de los argentinos, no quiero que lo disputemos el Papa en los últimos años entró en un terreno de disputa de ver de quien es el Papa, y el Papa es de la humanidad. No es de ningún sector de la Argentina”, agregó el presidente.

Me dijo que valoraba mucho el esfuerzo que estaba haciendo por unificar a la Argentina y que lo siga haciendo”, planteó el mandatario.

Consultado sobre si se habló de la posible ayuda del pontífice para la economía del país, Fernández aseveró: “Siempre le pido ayuda”.

“Sé que cuento con él. Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y se que lo va a hacer porque quiere mucho a su país y a los argentinos”, agregó el mandatario.

LA COMITIVA ARGENTINA

Fernández presentó al Papa a los integrantes de la delegación que lo acompañaba, además de la primera dama, integrada por el canciller Felipe Solá; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y los secretarios de Culto, Guillermo Oliveri; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.