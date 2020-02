Interna oficialista: Alberto Fernández dijo que "no hay nadie detenido sin causa"

El presidente Alberto Fernández pidió hoy "prudencia" en la discusión sobre la condición de ex funcionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción y afirmó que, en la Argentina, no hay "nadie detenido sin causa a disposición del Poder Ejecutivo", condición necesaria para que alguien sea definido como "preso político".

El jefe de Estado dijo que, en parte, se trata de una "discusión semántica, que no es menor, porque el preso político es el preso sin causa que está a disposición del Poder Ejecutivo y yo no tengo a nadie sin causa. A mí me molesta porque no los tengo", señaló en declaraciones a la prensa.

En otro orden, sobre la gira por Europa fue "mucho más que productiva" y resaltó que en todos los encuentros que mantuvo con los jefes políticos de Italia, España, Francia y Alemania recibió "una respuesta de apoyo, y eso fue muy importante".

En ese marco, aseguró que el país no puede "cumplir" con el pago de la deuda al FMI en los vencimientos establecidos por el gobierno anterior porque "si pagamos, primero no nos va a alcanzar, pero, además, estaríamos sumiendo a la economía a una postración absoluta".

"Objetivamente no podemos cumplir", afirmó.

Por otra parte, aclaró hoy que "no es un castigo" sino "poner justicia" la decisión de avanzar, a partir del diálogo con la gestión porteña, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, en una eventual rebaja en el porcentaje de coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires, reiteró hoy que "hay que despenalizar y legalizar el aborto", y advirtió que esa práctica "sea legal no significa que sea obligatoria" y consideró hoy que "no es una mala idea ponerle fin" al negacionismo de la última Dictadura Militar y juzgó que negar los crímenes de lesa humanidad "es un acto vergonzoso" que genera un "enorme dolor" en la Argentina.