Kicillof, Berni y Frederic están reunidos en La Plata

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ingresó hace instantes a la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, para reunirse con el gobernador Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

El encuentro se producirá luego de la carta que el ministro Berni le envió a su par de Seguridad a nivel nacional, Frederic, en la que le pidió que retirara las fuerzas federales del territorio bonaerense.

Ayer, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Gobierno está "para ayudar y no para polemizar" en materia de seguridad con los distritos, al referirse a la carta que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, le envió a su par de Seguridad a nivel nacional, Sabrina Frederic, en la que le pidió que retirara las fuerzas federales del territorio bonaerense.



En ese sentido, el jefe de Estado remarcó que "las provincias son responsables de su seguridad" y que "lo que hace el Estado Nacional es colaborar y coordinar con ellos" cuando debe hacerlo.



"Lo que piensa Berni pregúnteselo a Berni; no tengo idea. Lo que está claro es que todos nosotros queremos, y lo hablé con Axel (Kicillof) el sábado, trabajar para que los bonaerenses y toda la Argentina viva en paz, y que la inseguridad no sea un problema", aseveró Alberto Fernández en declaraciones a radio Continental.



En este marco, planteó que, "si el ministro de la provincia (por Berni) tiene un método propio, que lo aplique, es su responsabilidad", y subrayó que, de parte de la Nación, lo que existe es ánimo de "ayudar" y de "no de polemizar".