Barrios platenses bajo una densa nube de humo por un incendio en Berisso

El humo surgía a borbotones desde un campo de Berisso, ubicado entre las rutas 11 y 15. Y se esparció por toda la Región, llegando a distintos barrios de La Plata y Ensenada y causando alarma entre los vecinos, que anoche sintieron un profundo olor, aparentemente inexplicable.

Pronto se supo que la causa era la misma que ya en otras ocasiones había disparado el alerta en la Región: el incendio de pastizales y pajonales que se extienden en una zona de dificil acceso en el barrio berissense de Los Talas. “Es un incendio típico”, sintetizó un oficial del cuartel de Bomberos de Berisso, en alusión a la reiteración de estas quemas. “Una semana atrás pasó lo mismo”, agregó.

En concreto los campos se extienden entre la ruta 15 y la 11, a la altura de la avenida 66 y el Camino Real, en la ciudad ribereña.

Acostumbrados a este tipo de episodios, los vecinos más cercanos a la zona afectada ni siquiera llamaron al cuartel de Bomberos para dar el alerta. No obstante, enterados de lo sucedido por los llamados que llegaban desde La Plata, los rescatistas se hicieron presentes en el lugar, inspeccionaron lo que estaba sucediendo y resolvieron no intervenir para sofocar las llamas. “Se trata de un lugar al que prácticamente no tenemos acceso, rodeado de zanjones”, detalló una fuente de los Bomberos Voluntarios de Berisso.

Antes de resolver no intervenir los rescatistas realizaron una recorrida en la que descubrieron, para tranquilidad de los vecinos, que ninguna de las casas de la zona corría riesgo. Según constataron, en principio tampoco los animales que pastaban en la zona estaban en peligro, pues el fuego estaba cercado tanto por canales y arroyos como por calles de tierra.

Por ese motivo iban a dejar que el fuego continuara durante toda la noche a la espera de que “por la madrugada, al cambiar las condiciones climáticas, se apague”, dijeron.

Una de las fuentes consultadas remarcó que este incendio se presenta con bastante frecuencia “pero por lo general el humo se va para el lado del río”.

Esta vez, señaló, por las condiciones del viento, lo hizo hacia La Plata, por lo que la densa columna blanca pudo verse en sectores del casco urbano, Tolosa y diversos tramos del Camino Centenario, entre otras zonas.

“Me pica la garganta”, “es increíble y no se puede ni respirar”, “está irrespirable en estos momentos”, “la 122 está llena de humo”, “parece un día con niebla en Tolosa”, y “es terrible la cantidad de humo”, fueron algunos de los mensajes que se recepcionaron a través del WhatsApp de EL DIA a eso de las 20.

Las fuentes de bomberos agregaron que los campos en cuestión son privados, con bañados y no hay plantaciones.

Si bien no iban a intervenir durante la noche, aclararon que van a monitorear permanentemente la situación, y, si esta mañana el fuego sigue “y pone en riesgo alguna de las viviendas más cercanas, deberemos intervenir de alguna manera”.

“Si llega a pasar alguno de los zanjones (que actúan como contención) y se va para el lado de las viviendas, vamos a actuar”, dijo un bombero, aunque aclaró que las casas más cercanas están a entre 3 y 4 kilómetros del foco del incendio.