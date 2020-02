Amenazaron de muerte al intendente de Lobería, donde mataron al anterior

Un médico despedido amenazó de muerte al intendente de Lobería,Juan José Fioramonti (JxC) y el hecho genera por estas horas repudios y conmoción porque se trata del municipio bonaerense donde hace seis años otro empleado mató al entonces jefe comunal , Hugo Rodríguez.

Todo se inició tras el despido del médico anestesista Rolando Hunger del Hospital municipal "Gaspar Campos" de esa ciudad, supuestamente como sanción por haberse ausentado de una guardia.

La situación afectó a un vecino que debía ser operado de urgencia por lo que debió ser trasladado a la vecina ciudad de Necochea. El hecho generó indignación de compañeros y autoridades municipales y por eso fue despedido.

Pero al comunicársele la sanción disparó: ."yo no me manejo con abogados...acá ya le pasó algo a un intendente", en clara alusión al asesinato a balazos y hachazos del ex intendente Hugo Rodríguez ocurrido en octubre de 2013.

Entonces, Rodríguez fue asesinado por Julio Aldecoa un agente muncipal al que habían echado acusado de haber robado gas oil. Aldecoa había proferido amenazas que finalmente plasmó días después de su despido cuando sorprendió a Rodríguez y a un vecino caminando por un parque de la zona.

Ahora, la denuncia por amenazas contra el médico Rolando Hunger derivó en una medida complementaria por la que el médico anestesista no se puede acercar al intendente a menos de 200 metros. Acaso para darle más dramatismo, en Lobería se asegura que Hunger habría sido visto merodeando el domicilio del jefe comunal.

La causa está caratulada "amenazas y desobediencia judicial" a cargo del fiscal José Luis Cipolletti.