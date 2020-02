Vecinos alertan por presencia de roedores y basura acumulada

Las quejas de los vecinos por la suciedad que reina en distintos barrios se acumularon en los últimos días como las bolsas y ramas en las esquinas, terrenos baldíos y hasta en las veredas. Esos focos infecciosos a cielo abierto, alimentados por las altas temperaturas de los últimos días, encendieron las alarmas ante la presencia de roedores.

Por ejemplo, una vecina de Los Hornos expresó que "en 145 entre 63 y 64, un terreno abandonado está lleno ratas y todo tipo de bichos".

Desde Gonnet, una lectora manifestó que "los frentistas de 28 bis entre 484 y 485 estamos cansados. Sin cloacas y zanjas abiertas, nuevamente la cuadra está llena de suciedad y hay hasta ratas. Ni hablar de la oscuridad por la noche con apenas dos focos para iluminar toda la cuadra. Hace cuatro años atrás estaba todo preparado para instalar las columnas de nuevas luminarias pero nunca se llevó a cabo. La zona zona es un abandono a metros del country San Facundo y pagamos impuestos como un barrio de residencial".

Otro de los mensajes que llegó a esta redacción a través del Whatsapp, también partieron desde el casco fundacional, las quejas llegaron 63 y 28. "En la esquina donde está la nueva comisaría Quinta está sucio, hay basura y lleno de autos desmantelado", manifestó Susana Marini.

Por otro lado, en Villa Elisa, un vecino expresó que "nos cansamos de hacer reclamos pidiendo retiro de poda, hace más de un mes que lo reitero semanalmente y no hacen nada desde la municipalidad y en la Delegación de Villa Elisa la delegada no está nunca. Nadie se hace cargo".

Desde la zona de los Tribunales de calle 13, un vecino detalló que en "48 entre 13 y 14 esta enorme rama se encuentra caída desde las 8 de esta mañana y nadie del municipio se presentó a retirarla. Justo enfrente a Tribunales. ¿Y si pasa un accidente?", se preguntó y agregó: "Eso sí, la patrulla que controla el estacionamiento está dando vueltas, pero no hace nada por prevenir un accidente".

Otra de las quejas provino de la esquina de 3 y 53. "Gente particular (aclaró que no del Ministerio de Seguridad ubicado en frente) que pasa con camionetas van a tirar sus desechos y también mampostería. Porque están la vista y al paso pero los recolectores que pasan de noche no pueden llevarse esos restos y se hace un desastre".