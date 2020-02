A poco del comienzo de clases, se estima que los uniformes aumentaron cerca del 40 por ciento

En poco más de 15 días comienzan las clases y los comercios que se dedican a la venta de uniformes y guardapolvos ya hablan de la época fuerte para el sector y sugieren que quienes necesiten renovar o comprar prendas escolares lo hagan por estos días si no quieren soportar largas esperas.



De acuerdo a un relevamiento realizado por EL DIA, el precio de la indumentaria escolar aumentó con relación al año pasado cerca de un 40 por ciento, aunque algunos comercios del rubro consignaron que trataron de aplicar un porcentaje bastante menor al índice inflacionario. En ese contexto, el valor de un guardapolvos ronda los $700 y un equipo completo para una escuela privada, los $3.000.



En las casas de uniformes escolares aseguran que el lunes pasado comenzaron a salir del letargo en el que cayeron después de las fiestas. “Tuvimos buenas ventas y eso se debe a que tratamos de aumentar las prendas lo menos posible, contamos con un buen stock de colegios específicos y ya vino la gente que no quiere esperar a último momento para hacer las compras”, afirma Agustina, empleada de un comercio de diagonal 80.



En ese local una pollera pantalón azul cuesta $715; las camisas, $800; las chombas, $750; los pantalones joggins, $760 y los pantalones de sarga, $850. Los pintorcitos con cuello salen $700 y los simples, $640.



“En la segunda quincena de febrero arranca nuestra temporada fuerte de venta de uniformes y tratamos de que todos se vayan con lo que necesitan; además se puede pagar en 3 o 6 cuotas”, agrega la empleada.



Las mayores ventas que se realizan son las de equipos deportivos porque se reconoce que entre las escuelas privadas crece la tendencia de no ser tan estrictos con el uso de uniformes tradicionales conformados, por ejemplo, por polleras escocesas, pantalones grises y corbatas.



En ese sentido, Alberto, al frente de un tradicional comercio de uniformes de calle 11 y 68, asegura que muchos establecimientos están aceptando que los alumnos vayan a clases con equipos deportivos.

"Cambian la idea de uniforme tradicional por algo más deportivo, que resulta más cómodo, pero que tienen diseños que representan a la institución", explicó.



Es así que una remera con logo cuesta $600 y un equipo de gimnasia que conste de una campera y un pantalón, más una remera y un short, alrededor de $3 mil.