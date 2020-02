A la ola de entraderas y asaltos le pusieron nombre: “Tetebanda”

Un asalto en 29 entre 32 y 33 con un botín millonario, a mediados de enero. Otro, a pocas cuadras de allí, en 26 entre 43 y 44, en la madrugada del domingo pasado, con un presunto error de cálculo sobre el botín. Uno más en Barrio Norte, el martes, con otra cifra jugosa. El jueves, le tocó a un vecino de 45 entre 26 y 27, cuando llegaba a su casa. La lista interminable de robos con la modalidad de entradera y asaltos a familias tras bajar puertas a patadas o forzar ingresos, tiene para la Justicia y la Policía, dos nombres que remiten a una de las marcas más nombradas en círculos relacionados con esas especialidades: la “Tetebanda”.

Desde la madrugada del viernes, decenas de efectivos de la Ciudad buscan con una orden de captura a Marcelo “Tete” Arévalo (34) y Christian Martínez Gambini (35), como presuntos responsables de una secuencia de 30 atracos, en casos violentos, registrados desde diciembre hasta acá.

La lupa se posó sobre dos sospechosos ampliamente conocidos en la Región. Arévalo tiene un registro de 58 causas penales en el departamento judicial de La Plata, por “robos agravados, coacciones agravadas, violencia de género, amenazas con armas de fuego hacia efectivos policiales y homicidio”, según informó una fuente de Tribunales. En tanto, Martínez Gambini también “registra causas por robos agravados, lesiones por violencia de género y un pedido de captura nacional e internacional por el homicidio de Fernando Iván Cousté (21)”, detalló la fuente. Ese joven fue ejecutado a balazos en octubre de 2015, cuando 5 personas irrumpieron en un departamento del complejo de viviendas situado en 81 y 29.

cinco allanamientos

Los policías de la DDI, con Néstor Muñoz, jefe del organismo a la cabeza, realizaron allanamientos en la casa de Arévalo, situada en inmediaciones de 3 bis y 517. También en dos viviendas de familiares suyos, en el mismo barrio de Ringuelet. En tanto, por Martínez Gambini irrumpieron en dos propiedades del área de 120 y 66. Ayer, la actividad continuaba en distintos punto de la Región.

La orden de detención fue solicitada por del fiscal penal Álvaro Garganta, al juez de garantías Pablo Raele, a instancias de una pesquisa de los detectives de la DDI.

La conclusión sobre la responsabilidad de quienes aparecen asociados a la denominada “Tetebanda” derivó del análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas y testimonios de víctimas de decenas de atracos, según indicó un pesquisa.

En las descripciones se repetían hombres vestidos con ropa similar a la que usa la Policía.

Los ladrones empuñaban armas y se jactaban de tener información sobre la presencia de dinero en la casa que atacaban.

El cuadro hizo pensar en “polichorros”. Para los pesquisas, solo usaban ropa, pero las sospechas sobre la fuerza no se agotan allí: en Tribunales, no se descartaba ayer que los ladrones “alquilaran” transmisores de radio de mano para conocer los movimientos de las patrullas. Por ahora, esa línea está en el terreno de las sospechas no inscriptas en la causa.

El caso que tuvo como víctimas a Enrique Laby y su pareja, en 29 entre 32 y 33, fue uno de los que orientó la investigación, según informó una fuente oficial. El 17 de enero, los sorprendieron al mediodía. La banda se enfrentó y redujo a albañiles que trabajaban en la casa. Luego, golpeó a los dueños y huyó con 190 mil pesos y 30 mil dólares. Eran 5, se tapaban con pasamontañas y llevaban chalecos como los de la Policía. Afuera, los esperaba un cómplice en una camioneta VW Amarok. Los policías ubican a Arévalo y Martínez Gambini en esa escena. El resto, aún no están identificados.

Uno de los buscados tiene historia vinculada con policías. En 2014, Arévalo escapó de la comisaría de Abasto tras ser arrestado junto a su padre y una mujer por un escándalo en la Dirección de Habilitaciones de Taxis de la Municipalidad.

La huida, en medio de una visita de familiares a media noche, puso la lupa sobre dos efectivos de esa seccional.