Hincha de Unión, heridos en medio de una balacera en la ruta

Dos colectivos fueron atacados a balazos a la salida de Santa Fe en la ruta 168. Uno de ellos trasladaba a hinchas de Unión rumbo a Brasil, mientras que otro viajaba con pasajeros rumbo a Formosa.

Las primeras informaciones, dan cuenta de que hay al menos dos heridos (uno de cada colectivo) por disparos de armas de fuego, que fueron trasladados al Hospital Cullen.

Según fuentes policiales, los disparos se efectuaron desde un auto Volkswagen Gol color blanco y la principal hipótesis es que el objetivo era el bus que trasladaba a los simpatizantes tatengues.

"No hay explicación por qué me tiraron a matar. Tengo entendido que venían colectivos con hinchas de Unión. El auto frenó, bajó la ventanilla y disparó. Al menos tres balazos me tira, dos en la puerta del acompañante y el otro pega en el parabrisas. Al auxiliar a bordo le pegaron el tiro". declaró Oscar, chofer del micro Flecha Bus que viajaba a Formosa. Y agregó en declaraciones a Aire de Santa Fe: "Después vimos que el auto dobló y continuó su camino por la Ruta Provincial número 1".