Claudio Caniggia habló del alejamiento con su hijo Alex

Tras unos meses caóticos que incluyeron la separación de Mariana Nannis, denuncias de violencia, toma de posición de los hijos y hasta la formación de una nueva pareja con Sofía Bonelli, Claudio Paul Caniggia se refirió al enfrentamiento con Alex.

"Con dos de mis hijos bien, y con el otro es normal que no lo esté por lo que todos saben y lo que ha pasado en los últimos meses", dijo en el marco de una entrevista televisiva refiriéndose a cuando Alex lo trató de "lacra humana".

Luego, consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, respondió: "No es una situación fácil pero bueno... con los hijos siempre hubo alguna tensión y en algún momento a lo mejor se podrá recuperar". Y reiteró: "Tengo buena relación salvo con uno de los chicos. No hay, prácticamente... pero bueno, son cosas que pasan en cualquier familia".

Finalmente, el ex futbolista dijo que a pesar de los problemas "jamás he tenido un momento malo, deprimido ni nada por el estilo".

"Sé bien la persona que soy y la gente que está a mi alrededor y los que me quieren saben cómo soy y cómo me comporto entonces yo no tengo que andar dando explicaciones ni desmintiendo cada cosa que sale porque eso es una barbaridad", concluyó.