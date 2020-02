¿Cani al Lobo?: aseguró que le "gustaría trabajar con Maradona y podría ser una posibilidad"

Claudio Paul Caniggia anunció su intención y su deseo de “trabajar con Diego Maradona” en Gimnasia, y aclaró que él no tiene “ningún problema” en ser “ayudante de campo o cualquier otra cosa”, aunque aclaró que “no” se está “ofreciendo”, pero que para la Copa de la Superliga “podría ser”.

“Me gustaría trabajar con Diego. Es siempre una posibilidad. No sólo con Diego, sino involucrarme y meterme en algo que me guste. Yo nunca dije que no quiero estar como asistente o lo que sea dentro de un cuerpo técnico. Dije que si había algo interesante podría involucrarme y que los demás podrían estar seguros de eso. Maradona ya tiene sus ayudantes y falta muy poco para que termine esta Superliga. No me estoy ofreciendo, pero puede ser una posibilidad en un futuro cercano”, indicó Caniggia.

“Creo que cuando Maradona venga a la cancha de Boca lo tienen que recibir con una ovación. Diego llegó cuando tenía 20 años y lo vendieron en una fortuna. No estoy hablando de dinero, pero significó un símbolo del club y del mundo. No importa la camiseta que defienda ahora Diego, para mí fue el mejor futbolista de la historia y creo que debe ser recibido por lo que es. No importa lo que pasó en las elecciones, por lo menos tiene que ser ovacionado”, lanzó.

También se metió en el tema Boca y el primero en caer fue el italiano Daniel De Rossi. “Él estuvo de vacaciones acá. Es obvio que se retiró en la Roma. Lo de él fue un poquito querer jugar en la Argentina un rato. No es fácil hacerlo en Boca si tenés 36 años, porque encima llegó con problemas físicos, no estaba bien y no se pudo recuperar”.