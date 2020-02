Habló la madre de la nena que filmó a su tío abusador: "al ver el video me cayó la ficha"

La madre de la nena de 12 años que filmó a su tío abusándola -un empresario que actualmente permanence prófugo- dijo que "como papás siempre le creímos a ella, pero no podíamos entender que algo así pueda pasar con un familiar de tanta confianza", La mujer, identificada como Daniela, sostuvo que "me cayó la ficha cuando vi el video".

El caso tomó estado público tras conocerse la decisión de la Justicia de detener al acusado que permanece prófugo y cuyo abogado pidió que la causa sea recaratulada por una figura "más leve" que la de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

"Es una situación puntual, en la que ingresan a la habitación de mi hija, él la sostiene del brazo, en un tironeo. Mientras tanto le toca la cola, y luego empieza a descender. No quedan dudas", detalló Daniela. El acusado es el marido de la prima del papá de la niña, un empresario que vive en un country de la localidad bonaerense de Moreno y se cree que hacía tiempo que abusaba de la menor.

"Uno piensa que no puede ser, que tal vez ella se confundió, que fue otra cosa", agregó la mujer.

“V.(inicial del nombre de la niña) lo llevó por todos los lugares de la casa donde habíamos instalado cámaras. Cuando me enteré -me hizo escuchar los audios en los que se lo contaba a su niñera, porque no se animaba a decírmelo- y vi que los videos coincidían exactamente con lo que mi hija nos relataba, nos desesperamos”, explicó.

