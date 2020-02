Los antecedentes lo amparaban: la Gata la picó varias veces, incluso en un Clásico,  y nunca había fallado

No es la primera vez que Gastón Fernández pica un penal, aunque sí es la primera vez que falla empleando esa modalidad de ejecutar.

El delantero pateó varias veces de esa forma e incluso un penal fue durante un clásico ante Gimnasia.

Además, con ejecuciones similares también le había anotado a Independiente, Tigre y All Boys. También a Quilmes pero en un juego amistoso.

"A veces acertamos a veces nos equivocamos...eso no sólo es en el fútbol también es en la vida, lamento haber fallado y no ayudar a mis compañeros y sobre todo a ustedes que soportaron la lluvia...pero no queda otra que levantarse y volver a empezar...abrazo y gracias por los mensajes de cariño", escribió el 10 en su Instagram oficial, pidiéndole disculpas a los hinchas del Pincha.

La palabra del arquero de Defensa

El arquero Unsain, quien decidió quedarse parado en el medio del arco adivinando la intención de la Gata, dijo que el balón venía despacio y ya conocía al 10.

"Venía muy despacio, la pelota estaba muy mojada. Atajar un penal es muy importante,porque ela rquero tiene más chances de perder. Ganar ese duelo para un arquero es muy importante. La pelota venía muy lenta, no veía la hora de que llegue a mis manos", señaló.

Y agregó que "la decisión de quedarme en el medio es porque lo conocía, no vi videos, pero lo conozco de mirar constantemente fútbol. Sabía que había pinchado varios penales y bueno, la intuición estuvo a mi favor y me quedé en el medio".