Broun, contundente: “El fin de semana que viene tenemos que ganar sí o sí”

Jorge Broun llegó a Gimnasia para aportar su experiencia y personalidad en un momento ciertamente complicado. Y tras apenas dos encuentros, muy disímiles entre sí, el ex Central y Colón demostró su intención de ayudar dentro del claro objetivo del Lobo de mantener la categoría.

Siendo uno de los puntales del empate frente a Huracán, empate que valió más por cómo se dio el partido que por su valor netamente numérico, el ex Ludogorets de Bulgaria analizó el cotejo y se refirió a lo que se viene para el Tripero.

- No fue un gran partido el que se jugó. ¿Cómo termina cayendo el empate? ¿Sirve en su lucha o no?

- Sirve hasta ahí porque empatamos también el primer partido, que era también contra un rival complicado. El partido fue difícil. Arrancamos de entrada con un gol en contra y se hizo un poco cuesta arriba. Por suerte lo pudimos empatar en el primer tiempo porque sino se iba a hacer muy complicado. Y después no fuimos claros. Tras haber arrancado perdiendo 1 a 0 desde el vestuario, el punto es valioso. Pero no podemos dejar pasar más oportunidades. Ahora hay que volver el lunes a los entrenamientos y enfocarnos en el partido del lunes, que sí o sí tenemos que conseguir los tres puntos. Eso nos va a hacer valorar el punto con Huracán y el de Vélez.

- Diego te destacó como una de las figuras y el otro día también destacó tu participación con Vélez, ¿qué significan esos elogios de parte de Maradona?

- Obviamente a uno lo gratifican. Pero lo importante hoy por hoy es Gimnasia y el grupo. Yo estoy para ayudar en lo que me toque. Ojalá que el próximo partido la figura sea uno de los delanteros o algún otro jugador, que meta dos o tres goles.

- ¿Qué les dijo Maradona en el vestuario, porque se lo vio algo molesto?

- No. Son cosas que quedan ahí. Habló muy bien y sigue confiando en nosotros. Yo creo que este es el camino.

- Tuviste una tapada muy importante. ¿Fue más difícil que la del otro día?

- Sí, sí. Fue bastante rápido y realmente no vi cómo fue. No sé si hubo un rebote o qué, que hace que se desvíe antes. Por suerte la pude sacar para mantener el empate y ayudar al equipo en lo que me toca. Fue pura reacción.

“Nos faltó de tres cuartos de cancha para adelante, en el último pase. Estuvimos imprecisos ahí”

Jorge Broun, sobre la falta de juego del equipo.

- ¿Qué les faltó como equipo para conseguir los tres puntos?

- Creo que nos faltó de tres cuartos de cancha para adelante, en el último pase. Estuvimos bastante imprecisos ahí. Muchas veces quedaban muy solos Lucas y “Agu” arriba. Y se hace complicado encontrar el compañero para tratar de combinar y llegar a una ocasión clara de gol. Pero bueno, lo rescatable es que, más allá de arrancar perdiendo, el equipo reaccionó rápido y después lo pudo empatar. Tuvimos algún que otro sobresalto, pero nos llevamos un punto que termina siendo bueno.

“A uno lo gratifican las palabras, pero lo importante es Gimnasia y el grupo. Estoy para ayudar”

Jorge Broun, en relación a los halagos del “10”.

- Se juegan un partido importante con Patronato, uno de los más importantes del semestre...

- Todos los partidos son importantes. Pero es obvio que es un rival directo.

- ¿Van a mirar los demás rivales y las combinaciones para ver si efectivamente termina sirviendo el punto?

- La realidad es que necesitamos ganar nosotros. Más allá de los resultado de los demás, nosotros somos los que tenemos que sumar de a tres porque somos los que tenemos que seguir escalando. Igualmente, el punto es valioso por cómo se dio el partido. Fue un rival que jugó muy bien, que hizo un muy buen partido. Arrancó del vestuario ganando. Se empató muy rápido y después se pudo mantener el empate en una cancha complicada. Ahora sí o sí, el fin de semana que viene tenemos que ganar. Como sea.

EL OPTIMISMO Y EL RESPALDO PARA TODO EL GRUPO

Otra de las cuestiones en la que hizo foco el arquero fue en el objetivo general, que es dejar a Gimnasia en Primera. Al respecto, el nacido en Rosario hace 33 años explicó: “Tengo mucha confianza en este grupo. Lo veo día a día en los entrenamientos, por cómo se entrena y lo que nos matamos; y con las ganas que afrontamos este compromiso. Vamos por el bueno camino y éste es el camino, con mucho sacrificio. Falta tratar de consolidarlo con los tres puntos, que serían muy valiosos para nosotros”, concluyó.

Lo cierto es que Broun sabe que no se pueden dejar pasar más chances, empezando por la próxima.