Brutal asalto a Héctor Delmar, ex presidente de Gimnasia

Héctor Delmar (92), ex presidente de Gimnasia, sufrió esta madrugada un brutal asalto en su casa del centro de La Plata, donde un delincuente armado con un cuchillo le abrió la cabeza de un golpe y le sustrajo dinero y distintos elementos de valor, informaron fuentes oficiales.

En diálogo con eldia.com, quien fuera presidente de Gimnasia durante cinco períodos relató que estaba junto a su hija en su vivienda de 12 entre 48 y 49 cuando a eso de las 00.30 "un delincuente forzó la puerta que da a la calle, se metió en la casa y se fue directo a la cocina donde tomó un cuchillo".

"La agarró a mi hija de espaldas y después me vio a mí. Ahí tomó una cuchilla y con el mango me golpeó en la frente. Estuve tirado en el piso por casi 40 minutos y quedó un charco de sangre", relató el ex directivo del club platense.

Delmar aseguró que tras irrumpir con total violencia el malviviente se alzó con dinero en efectivo y alhajas. Además, antes de darse a la fuga, le sustrajo los celulares a él y a su hija.

Tras lo ocurrido, Delmar fue asistido por una ambulancia y derivado al Policlínico San Martín, donde permaneció internado durante cuatro horas y le practicaron varios puntos de sutura.

En tanto, su hija radicó denuncias en la Comisaría 1ra y en la fiscalía de turno.

Según se informó, poco después del brutal ataque. el delincuente fue atrapado por la policía frente a un cajero automático de calle 5 entre 42 y 43.

Los celulares que sustrajo a las victimas fueron claves para dar con el ladrón ya que facilitaron su rastreo.

"Pude recuperar el 80 por ciento de lo que robaron, pero lo que pasó fue terrible", lamentó el ex directivo del Lobo.