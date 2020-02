Valeria Mazza será la voz de un documental de mujeres y en Twitter lo calificaron de “triste”

Ella no acostumbra estar en los titulares por algún escándalo, pero en esta ocasión Valeria Mazza se vio inmiscuida en el centro de una polémica por un trabajo que le ofrecieron.

Resulta que la número uno de las modelos argentinas fue elegida para prestarle su voz a un documental que prepara National Geographic por el 8 de marzo, “Día Internacional de la mujer”, y desde las redes sociales saltaron a matarla, rememorando algunas frases que ella dijo tiempo atrás.

Quiénes calificaron como una “decisión errónea” la elección de la rubia fueron dos periodistas, que abrieron las puertas para las críticas que se sumaron con el correr de las horas. “Recibí la comunicación de que @NatGeo_la había elegido a Valeria Mazza para un documental sobre empoderamiento femenino y no pude evitar sentir tristeza”, fue el comentario de Tomás Balmaceda. Por su parte, Fiorella Sargenti escribió: “Valeria Mazza será la narradora de Mujeres de Impacto, un nuevo documental de National Geographic que muestra historias de mujeres que están cambiando el mundo. Es parte de la programación especial en homenaje al Día de la Mujer”. Pero añadió a su posteo algunas de las frases por las cuales la top model fue señalada.

El compilado recordó que Valeria dijo: “No me gusta la mujer que pierde la condición femenina”, “los hombres y las mujeres vinimos al mundo para cosas diferentes”, “los actos de caballerosidad te elevan porque las mujeres somos preciosas y nos tienen que cuidar” y “un grupo de mujeres en topless gritando en un espacio público no me representa”.

Entonces, llegaron las expresiones de rechazo de diferentes usuarios: “¿Una más conservadora y hegemónica no había?”, “La peor noticia del año”, “Una incoherencia”, “nuestra Stacy Malibu” (en referencia a la muñeca de “Los Simpsons”), “vergüenza”, la autora del tuit añadió: “Igual obvio que así como acá en nuestra burbuja estamos ‘che, malísimo’ habrá un montón de grupos de WhatsApp de mamás de country chochazas”.

Si bien el feminismo se hizo eco de esta elección con bastantes comentarios hacia la figura de la elegida como narradora del documental, ella (por ahora) no se percató y manifestó su alegría: “Siento un orgullo enorme de ser parte de un proyecto tan significativo que da luz sobre los logros y el talento de mujeres realmente extraordinarias. Ellas tienen la capacidad de inspirar a las jóvenes del mundo a seguir sus pasos y dejar su marca. Acompañar estas historias con mi relato es un honor”. El material, que se titula “Mujeres de Impacto” y saldrá a la luz el próximo 12 de marzo, tiene como protagonistas a Jane Goodall (antropóloga experta en chimpancés), Sylvia Earle (bióloga marina), Dominque Goncalves (experta en elefantes), Intan Suci Nurhati (científica marina) y Ella al-Shamahi (paleoantropóloga).

Pero el revuelo que se armó no quedó ahí, pues algunos usuarios saltaron a “defender” a Valeria y denominaron “feminazis” a las que cuestionaron la elección de la National Geographic.

“Mujeres contra mujeres”, “cuanta envidia”, “piden ‘sororidad’ y la atacan porque tiene un trabajo”, “les molesta su éxito, es una ‘empoderada’ mundialmente conocida”, “una mujer que trabajó y no le pidió anda a nadie”, “cuando se trata de Valeria Mazza se les acaba la sororidad y la empatía”. Cualquier noticia parece ser una excusa para la grieta entre feministas y anti feministas...