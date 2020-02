Polémica en el bar: tras el descargo de Gallardo, los “machos” salieron al cruce

Virginia Gallardo encendió el ventilador con las declaraciones que brindó acerca de su salida de “Polémica en el bar”. La rubia se fue “muy desilusionada” del ciclo de América porque hubo “una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal”. Aunque no quiso dar nombres propios, al otro día, el debate se instaló y todos los integrantes del programa salieron por algún medio a manifestar su opinión.

El primero que habló y lo hizo al aire fue el conductor Mariano Iúdica, quien se mostró asombrado porque su ex compañera “dejó entrever que la salida de acá fue misteriosa y que solo nosotros sabemos”. Según él, las “100 personas” que forman parte del envío la consideran “una persona muy importante y muy valiosa”, pero quedaron “sorprendidos” por sus dichos. Directamente hablándole a ella, Iúdica añadió: “Si hay algo que nosotros tendríamos que saber, nos encantaría saberlo. Y más, con la relación de amistad que tenemos hace años”.

Algunos de los integrantes de la mesa también brindaron su opinión, pero otra de las voces que se esperaba escuchar con respecto a este tema era la de Gustavo Sofovich (productor del ciclo e hijo de Gerardo, su creador), que en charla con “Los Ángeles de la mañana” se manifestó “dolido” además de “sorprendido” porque “Virginia es familia” y “es difícil entender lo que quiso decir”. El hombre dijo la frase clave, que la propia Gallardo indicó que enarbolarían con respecto a su renuncia: “Es un tema económico, se fue por plata, por dinero”. Y explicó que “nadie de la mesa es responsable de los contratos de Polémica” porque “hay una productora atrás (Kuarzo) y un canal (América). Yo soy responsable de los sueldos, hay un presupuesto”. Según Sofovich, por el infarto que sufrió no pudo hablar en persona con Virginia sobre los contratos y ella “tomó la decisión de renunciar” y se “despidió con un mensaje de WhatsApp con unas palabras hermosas”.

Al productor le preocupó que las declaraciones “no del todo claras” dejaron “una puerta a pensar en un montón de cosas, como de laburo o mal compañerismo. Vir se equivocó”, fue su sentencia, además de contar Luciana Salazar “no viene a reemplazarla” sino que se va a sentar “a la mesa, en la izquierda, al lado de Mariano Iúdica” y dio a entender que “puede ser que haya sentido competencia”. Hacia el final, quiso aclarar que “Polémica...” “no es un programa machista” aunque esté “estigmatizado” como tal: “Nos estamos adaptando al mundo y a la sociedad que estamos viviendo, al cambio”.

Desde la comodidad de su hogar, Virchu no quiso dejar pasar las declaraciones y vía Twitter escribió: “¿Sorpresa? ¿De verdad? Para mí todo lo contrario... no esperaba otra cosa... solo confirma el acierto de mi decisión. Tema terminado para mí”. A sus palabras, añadió una placa con la frase “Las palabras sobran donde las acciones bastan”.

Luego, Gallardo reiteró “Para mí es un tema terminado”, pero se explayó con algunos portales al decir que “les molestó que dé mi versión o que cuente cómo me sentí. Ya pasaron dos meses y nadie dijo algo al aire, desaparecí de un día al otro. Lamento todo lo sucedido, pero por algo me fui del ciclo. Y la plata no es todo en la vida”.