“Festival” de robos: en uno le tocó a ex presidente del Lobo

Entre la medianoche del viernes y la mañana del sábado, el centro platense se convirtió en una “baliza” para los robos y otros hechos delictivos. Cinco ocurrieron en el radio de pocas cuadras: tres atracos -con varios detenidos- y otros dos incidentes con vehículos involucrados. (ver aparte)

En uno de los casos asaltaron con violencia a Héctor Delmar (92), ex presidente del club Gimnasia, en el domicilio de su hija Graciela (65). El delincuente pudo ser capturado poco después con el GPS de uno de los celulares que había robado. Lo atraparon a dos cuadras de donde, por la madrugada, tres sujetos se enfrentarían con la Policía a los tiros. Y a unas cinco del hurto de una caja registradora en una casa de venta de pastas.

GUANTES, CAPUCHA Y CUCHILLO

El viernes por la tarde, Héctor Delmar se fue a hacer unos análisis médicos de rigor. Cuando terminó, volvió a la casa de su hija, situada en 12 entre 48 y 49. Ambos conversaron un rato y luego de cenar, “Cacho” se sentó en un sillón de la sala de estar y se quedó entredormido. Graciela permaneció en la cocina, por eso no escuchó lo que, entre las 23.30 y las 0.00, sucedía a metros suyo en la entrada principal: un hombre barreteaba la puerta con cuidado de no hacer ruido. Una vez consiguió abrirla, se escabulló por el porche hasta otra abertura que da al patio y, desde allí, fue hasta la cocina.

Cuando la mujer descubrió la presencia del intruso, ya era tarde. Él se abalanzó sobre ella y la redujo en segundos. No estaba armado, pero llevaba guantes y cubría su rostro con la capucha del buzo. Entonces agarró un cuchillo de la mesada y se lo colocó en la espalda. A los empujones la arrastró hasta el comedor y se frenó al ver a Delmar. Éste se despertó, se irguió y al ver la escena le pidió al desconocido que no lastimara a Graciela. “Tranquilo, es una mujer”, le dijo con su voz pausada. Como toda respuesta, el ladrón le pegó con el mango del arma blanca en la frente, haciéndolo caer al suelo. El golpe le abrió una herida profunda que comenzó a sangrar y no paró hasta mucho después, una vez que Delmar fue trasladado al San Martín.

En ese momento, la hija del ex directivo del Lobo pensó en una sola cosa: buscar la forma de que el agresor se fuera rápido para poder llevar a su papá al hospital. “Me pedía plata, así que lo llevé por toda la propiedad y revisó todo, cajones, muebles”, contó la damnificada. Finalmente “se llevó dos celulares, joyas y plata que teníamos”. Y, antes de huir, arrancó el cable del teléfono fijo y maniató a Graciela.

Sin embargo, el delincuente no fue muy lejos. Tras la denuncia, los efectivos de la comisaría Primera rastrearon el teléfono de la víctima y lo ubicaron en 5 entre 42 y 43.

tiros y tres detenidos en 5 y 40

En tanto, por la madrugada, tres sujetos fueron aprehendidos luego de tirotearse con la Policía en 5 y 40. Los sospechosos, de 21 y 38 años, circulaban junto a otros dos individuos que lograron fugarse en un Renault Logan azul. Cuando los oficiales intentaron identificarlos, “efectuaron disparos hacia el personal policial sin lograr lesionarlos” para cubrir su huida, se informó. Por su parte, los uniformados respondieron a la agresión y, tras ese breve intercambio, detuvieron a dos de los sujetos. La causa fue caratulada como “robo calificado por empleo de arma de fuego, por su comisión en poblado y en banda, atentado y resistencia a la autoridad”.

UNA CAJA Y A CORRER

Por último, también el sábado pero a las 16, dos jóvenes protagonizaron un particular robo en un comercio de 40 entre 8 y 9. “Justo estábamos con la amasadora en el fondo, por eso no los escuchamos cuando entraron”, le contó Bernardo, empleado del local, a EL DIA. Sin perder tiempo, tomaron la caja registradora y se fueron a la carrera en dirección a 7. Toda la secuencia sucedió sin que nadie del negocio se diera cuenta.

“Nos avisó la gente de una empresa de fletes que está enfrente, quienes estaban alerta porque antes probaron robar ahí, aunque como había ocho hombres desistieron”, explicó Bernardo. Él salió a correrlos y así halló la caja en la esquina de 8 y 40, ya vacía. A los autores del hecho los encontraría la Policía minutos más tarde. “Está complicada la zona a pesar de que estamos cerca de la Comisaría”, cerró Bernardo.

