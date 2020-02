Las duras confesiones de un futbolista argentino en España: "San Lorenzo me sacó de la delincuencia"

Ezequiel Avila, el futbolista argentino que llegó a ser una de las figuras de la Liga de España y estuvo a punto de pasar al Barcelona, relató momentos muy duros de su vida.

El ex jugador de San Lorenzo, actualmente recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le impide actuar en Osasuna, su club, reseñó detalles de su difícil infancia y adolescencia.

"He cometido errores en mi vida y muchas veces hice el mal" dijo el jugador de 26 años quien, en un momento de la entrevista confesó que "mis amigos de la infancia están en la cárcel o en el cementerio".

El Chimy, con pasado en San Lorenzo y Tiro Federal de Rosario, siempre recuerda su infancia y adolescencia conflictiva, de la cual logró salir gracias al fútbol. "Yo era albañil, trabajaba en una demoledora, con las mazas de cinco kilos rompiendo paredes, y no me alcanzaba. Yo a San Lorenzo lo tengo muy arriba porque me dio la oportunidad de volver a ser un jugador, a hacer lo que amo y sobre todo a formarme como persona y como profesional. Porque la vida es tan complicada que en el barrio yo ya me estaba tirando para la opción A, que era lo más fácil: la delincuencia y la mala vida. Eso, quizá te daba los mejores lujos, pero no dormía tranquilo", reveló.