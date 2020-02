Tablado sale libre y los peritos aconsejan que no se revincule con sus dos hijas

Las peritos que evaluaron hace nueve días a Fabián Tablado, quien hace 24 años mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló y recuperará la libertad mañana, concluyeron que presenta sus facultades mentales normales aunque opinaron que no está en condiciones de ejercer las responsabilidad parental sobre sus hijas mellizas, informaron fuentes judiciales. El informe lleva la firma de las dos médicas psiquiatras que el 17 de febrero se entrevistaron y evaluaron la salud mental de Tablado en la Asesoría Pericial de San Isidro. “La primera conclusión es que Tablado no presenta trastorno psicótico ni psico orgánico y sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad”, reveló una fuente judicial. Pero las mismas especialistas consideraron que Tablado “actualmente no cuenta con recursos yoicos necesarios para ejercer la responsabilidad parental” sobre sus hijas mellizas de 11 años.

El peritaje fue ordenado por el juez de Ejecución Penal de San Isidro Alejandro David a pedido del fiscal Rodrigo Caro, quien quería determinar si ante su inminente liberación Tablado representaba un peligro para sí, para terceros y, en especial, para su ex mujer, la docente Roxana Villarejo -a quien había amenazado de muerte, lo que le valió otra condena-, y sus hijas. “Hay pautas de alarma en cuanto al ejercicio de parental. Este informe es coherente con lo que dice la oficina pericial de la unidad carcelaria de detención, respecto a que Tablado presenta una baja tolerancia a la frustración y que ante ello puede pasar al acto”, afirmó una de las fuentes de la causa.

Apenas Tablado cumpla su pena y salga en libertad, la Justicia Penal de San Isidro ya no tendrá injerencia sobre él, por lo que el juez David le remitió este informe a la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, quien ahora tendrá la responsabilidad de evaluar si toma algún tipo de medida preventiva de resguardo para impedir el contacto entre el femicida y su ex mujer y sus hijas, quienes viven en el mismo distrito. El seguimiento del caso también estará en manos de la Dirección de Género del Municipio de Tigre, el servicio local de Promoción y Protección de Derechos del Niño y a la Asesoría de Menores.

Edgardo Aló, padre de Carolina, opinó que “este peritaje fue comprado” y adelantó que está convencido que “un psicópata como Tablado va a tener otra muerte”. El 18 de febrero último, Aló organizó una marcha a la puerta del juzgado de Ejecución Penal de San Isidro, donde lo acompañaron familiares de otras víctimas de femicidio, para entregarle al juez David más de 100.000 mil firmas que recolectó a través del sitio web change.org en apoyo a una petición para que no sea liberado.

El crimen de Carolina Aló (17) ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en Tigre. En prisión, Tablado se casó en 2007 con Villarejo y tuvieron mellizas, pero la relación no prosperó, se separaron, y en 2013 fue condenado a otros dos años y seis meses de prisión por “coacción” tras amenazar de muerte a su ex y a la madre de ella.