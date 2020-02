Un nene con discapacidad fue atacado por ratas y su familia pide una vivienda digna

Una situación dramática, devenida de la extrema pobreza, de la falta de los más mínimos recursos, vive una abuela que está a cargo de su pequeño nieto, de cuatro años y con una discapacidad grave. Ayer por la noche, por las condiciones paupérrimas de la vivienda, una rata atacó al pequeño mientras dormía, le provocó varias mordeduras y tuvo que ser atendido en el Hospital de Niños.



En la vivienda de durlock que lleva el número 33 en la calle 115 entre 517 y 518 (atrás del barrio El Mercadito) la mujer, su nieto, una hija de los siete hijos que tiene la vecina y una sobrina luchan cotidianamente por la invasión de roedores, un fenómeno que sucede, según explicó Patricia Peralta, debido a las malas condiciones de la casa (“tiene carcomidas las paredes”, remarcó), las desratizaciones que se llevan a cabo en la zona y que hacen que las alimañas se espanten y lleguen hasta ahí, y los basurales que se forman en ese sector de Ringuelet.



El chiquito padece una paraplejia plácida e hidrocefalea mielomeningocele con espina bífida, una patología congénita que no le permite ninguna movilidad y el relato de lo que le sucedió mientras dormía junto a su abuela es desgarrador.

“Duerme conmigo y anoche me desperté porque una rata me había mordido el dedo de un pie y cuando levanté la sábana vi que lo había mordido a él, porque el problema es que no siente las piernas. Estaba todo ensangrentado. Llamé a la ambulancia y enseguida fuimos al Hospital de Niños”, contó la mujer desesperada por conseguir una “vivienda digna”, donde no entren los roedores y el nene pueda estar mejor atendido.

