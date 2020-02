Taxistas en alerta por los robos y una nueva: los ataques “exprés”

Los ataques delictivos contra taxistas son moneda corriente en la Región, según denuncias de conductores y entidades que los nuclean. La corriente se expresa en diversas modalidades, con asaltantes que los sorprenden al lado de su ventanilla, se suben al coche como supuestos pasajeros o aplican un método novedoso: motochorros que los interceptan mientras esperan que el semáforo se ponga en verde.

Desde organizaciones gremiales que los representan, se alertó ayer sobre el cuadro. Por un lado, Marcelo Arévalo, titular de la Asociación de Taxistas, Peones y Choferes de La Plata, entidad que funciona en 43 entre 1 y 2, reveló a EL DIA que “desde el 1º de enero tuvimos 70 robos, principalmente en lo que llamamos el segundo cordón de la Ciudad, que para nosotros comprende las calles 90, 143, la 520 y la 120”, indicó.

Entre esos, se destaca el caso registrado ayer en 121 bis y 603, donde el chofer se salvo de milagro, en una balacera durante un ataque de cuatro ladrones.

“El día anterior a ese asalto en El Palihue, hubo otro chofer asaltado en esa misma zona”, denunció.

Por su parte, Juan Carlos Berón, del Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata, expresó ante este diario la preocupación en el sector por la irrupción de la nueva maniobra violenta de motochorros: “andan en pareja en motos de alta cilindrada, de 125 para arriba. Se ponen al lado del conductor y le sacan la recaudación. Eso sucede, por ejemplo en la cola del semáforo”, indicó.

Tras mencionar que en La Plata “hay más de 3.000 choferes de taxis”, Arévalo consideró que son blancos de hechos de inseguridad porque “los ladrones saben que pueden quitarles la recaudación y el celular”.

El dirigente reprochó que “cuando van a hacer la denuncia a una comisaría, a menudo les dicen que no pueden realizar el trámite porque están sin sistema informático. O se ven forzados a perder horas que les quitan la posibilidad de trabajar para ganarse unos pesos en estos momentos de crisis económica”.

“NO QUERÍA DARLES LA PLATA”

Durante la madrugada de ayer, la violencia tuvo registro en las calles 603 y 121 bis, del barrio El Palihue, en momentos en que el chofer de taxi Horacio Flores (45) llegaba a su casa luego de trabajar toda la noche con el Chevrolet Corsa blanco y verde, disco 879.

Pasado el mediodía, el taxista llegó a su vivienda acompañado por su ex mujer, evidenciando el cansancio por la extrema tensión que le tocó vivir por un asalto que puso en riesgo su vida.

En tal sentido, Flores le contó a EL DIA que “fue a las 5 de la mañana, cuando llegaba acá tras trabajar durante toda la noche y me abordaron cuatro delincuentes armados, que estaban a cara descubierta y en dos motos”.

Según indicó, “dos de los ladrones se bajaron de una moto y me sentí jugado, porque sabían que me iban a robar y que hasta podrían matarme pese a que no fuera a resistirme”, dijo.

Flores indicó que “no quería darles la plata, porque era el fruto de mi esfuerzo de trabajar toda la noche”, explicó.

Por eso, sin detenerse a pensar en sus consecuencias, resolvió enfrentarse a uno de los delincuentes “mientras otro me revisó todo el auto, robándome los 2.000 pesos de la recaudación, 5.000 pesos que tenía en el torpedo del coche y que eran para pagar el alquiler y además me sacaron el celular”, indicó.

El chofer, padre de un adolescente de 15 años, apuntó que “también me llevaron la documentación del vehículo, pero luego la descartaron en la fuga y un vecino que la encontró me la devolvió”, señaló luego.

Flores reconoció que “al resistirme, uno de ellos me disparó tres veces, por suerte sin puntería, ya que uno de los balazos pegó en el baúl del taxi y los dos restantes por suerte tampoco me hirieron”, reflexionó después del riesgo que decidió correr.