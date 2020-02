Ricardo Alfonsín contestó críticas por haber aceptado ser embajador en España

El dirigente radical Ricardo Alfonsín salió ayer al cruce de las críticas que recibió de parte de dirigentes de su propio partido por haber aceptado el cargo de embajador argentino en España y aseguró “no estar preocupado” por el pedido de expulsión que realizará un sector de la UCR bonaerense.”Si me quieren echar del partido, que se hagan cargo, no me preocupa”, dijo.