En la previa de la paritaria, los gremios docentes reclaman por el remanente de diciembre

A dos días de que el Gobierno provincial y los docentes reabran la paritaria salarial, distintos referentes sindicales avisaron ayer que llevarán a la mesa de negociación el reclamo por el remanente de diciembre cuyo pago la Provincia postergó para diciembre.

“No entra en discusión. En la primera reunión el Gobierno bonaerense deberá confirmar la fecha de pago de la deuda del remanente por la cláusula gatillo 2019”, planteó a través de la redes sociales Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Ayer, como se anticipó, los docentes bonaerenses percibieron su salario con el incremento del 11,4% por la cláusula gatillo pero sin la parte que se aplazó para el mes que viene. Al respecto, desde el Suteba señalaron que “reclamaremos que el remanente correspondiente al sueldo de diciembre se efectivice tanto para activos como para jubilados y Pensionados”.

El secretario general de ese gremio, Roberto Baradel, señaló que “el salario de los trabajadores y las condiciones de las escuelas públicas tienen que ser una prioridad. Seríamos necios si no viéramos que la Provincia quedó devastada después de la gestión Vidal”, sostuvo y agregó que “aún así esperamos una respuesta que ponga en primer plano los derechos de los docentes y estudiantes. Nuestra postura fue y será siempre la defensa de la Educación Pública”.

“Estuvo mal, tiene que pagar, es una deuda (...) esperemos que se solucione el día lunes y tengamos una fecha” de cobro, agregó, por su lado, Miguel Díaz, de Udocba, quien en declaraciones radiales estimó que lo que deja de percibir por la medida un maestro que recién empieza, “es aproximadamente $2.500, $2.600”, aunque, considerando toda la escala rondaría, en promedio, los $4.000.

No obstante, desde distintos sectores, en particular desde la oposición, volvieron a aludir al tibio reclamo de los gremios. Uno de ellos fue el ex ministro de Educación nacional y de la Provincia en el gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, quien salió ayer a “chicanear” a los gremios docentes de la Provincia, al calificar como “condescendiente” la actitud que tuvieron ante la decisión de postergar el pago de parte del aumento salarial.

“Nunca había visto que no se cumpliese una cláusula acordada y mucho menos esta condescendencia de los gremios. Con nosotros no tuvieron esa comprensión, pero bueno, me parece muy bien que la tengan ahora y separen la lógica política de la lógica gremial”, planteó el ex funcionario en declaraciones radiales.

“(Roberto) Baradel es parte del gobierno y nadie le hace paro a su propio gobierno. Yo saludo que no haya paros”, planteó Finocchiaro, quien ocupó la Dirección General de Cultura y Educación en la primera parte del gobierno de María Eugenia Vidal.

La reunión paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno será el lunes a las 17.30.