Por segunda vez en un año le robaron su perro caniche

La mujer de 43 años se levantó ayer a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero su jornada arrancó de la peor manera cuando aún estaba en su casa de Villa Castells.

No tardó en comprobar que su perro Caniche Toy, de un año y medio, no salió a “saludarla”: ya no estaba en esa vivienda de 506 entre 7 y 8.

Según denunció, al perro se lo llevaron ladrones que se colaron en ese domicilio durante la madrugada. Además, le sustrajeron una pileta de lona de dos por tres metros y la rueda trasera de su auto.

Natalia Calzetta es la dueña de esa mascota al igual que sus hijos de 18, 11 y 9 años. El perrito en cuestión es “negro, muy peludo y se llama Cobu”, quien al momento de ser sustraído “dormía en un patio” de su vivienda “que está todo cerrado, tiene un paredón de dos metros y un sector con alambrado y plantas”, indicó.

La mujer estima que los delincuentes se adueñaron del animal y de las restantes pertenencias “entre las 2 y las 6 de la mañana, cuando dormíamos”.

Recordó que “en enero del año pasado también nos robaron a Cobu y tuve que pagar 1000 pesos de rescate a unos malandras de 504 entre 4 y 5. Pero no tuve más opción que recuperarlo por esa vía, por el valor afectivo que tiene para nosotros”.

Casi un año después, enfrenta una situación similar. Por eso, Natalia ya encargó a su hija de 18 años que se ocupe de pegar afiches en las paradas de micros del barrio. “Esta vez ofrezco 2.000 pesos para que me lo devuelvan”, aclaró. Aunque aseguró que al mismo tiempo “haré mis averiguaciones” para saber quién tiene a su Caniche Toy.

Por lo pronto, solicitó que aquellas personas que puedan aportarle datos que le permitan reunirse con el animal

“me avisen al número de celular (15) 602-2868”.

Teniendo en cuenta los dos robos sufridos en 11 meses y a que hace un mes sufrió un escruche donde le robaron “zapatillas y otros elementos de poco valor”.

Ahora, Natalia piensa en “hacer instalar censores de movimiento con sonido en el perímetro de la casa”.