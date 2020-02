En otra madrugada de escruches, ahora les tocó a un almacén y a una agencia de lotería

El prácticamente nulo movimiento de gente que hay en horas de la madrugada, planteó un escenario a favor de delincuentes que eligen esa banda horaria para cometer sus fechorías.

Buena parte de los robos que se registran en comercios, se dan precisamente cuando tienen sus persianas bajas. La historia se repitió en las primeras horas de ayer con escruches sufridos por un almacén de 68 entre 3 y 4 y una agencia de loterías de diagonal 72 y 119.

Daniel Palacios (50) es el propietario del referido almacén y en la tarde de ayer le contó a EL DIA

cómo fue el segundo escruche que padeció en su local desde que lo abrió hace un año y medio.

En tal sentido, indicó que “los ladrones palanquearon la persiana metálica del negocio, levantándola solamente un poco, por lo que es probable que se haya tratado de menores de edad”.

Al preguntársele qué faltantes constató posteriormente, respondió que “me robaron únicamente una computadora”.

Pero también explicó por qué el perjuicio económico no resultó mayor.

“Justo una vecina, que además es clienta nuestra, llegó a su casa a las 3 de la mañana y se dio cuenta que habían forzado la persiana. Entonces avisó al 911 y además me llamó por teléfono para comentarme lo que ocurría. Y seguramente estos pibes se avivaron que los descubrió y apuraron la fuga”.

Asimismo, Palacios reveló una curiosidad que dejó el accionar de los escruchantes. Al respecto, citó que “como no encontraron dónde estaba la llave de la luz del local, arrancaron el artefacto de la luz de emergencia y lo usaron como linterna para moverse dentro del almacén”.

Luego, el almacenero reflexionó que “el barrio está picante” y brindó algunos ejemplos que abonan su apreciación.

Por caso, mencionó que “de la misma manera que ahora robaron en mi negocio, la semana pasada lo hicieron en el local de esta cuadra de instrumentos musicales, que además ya había sufrido un asalto”.

peligro en la verdulería

También refirió que “al dueño de la verdulería hace poco quisieron robarle”.

“Siempre nos estamos enterando por comerciantes o clientes de que hubo algún robo en la zona. La mayoría son por arrebatos o escruches en algún negocio”, reflejó.

Según consideró el comerciante “el funcionamiento de la Zona Roja no ayuda en nada, porque hasta las 11 de la noche el barrio está bastante tranquilo. Los problemas delictivos se dan en las horas siguientes”, cuando el enclave asociado con la prostitución y el comercio de drogas, tiene sus horas pico.

“Inclusive -añadió- de 8 a 16 tenemos seguridad por la presencia de policías caminantes, que se mueven de a dos por esta zona. Pero a la noche el panorama es muy distinto”.

“SIN ROBO, IGUAL PERDÍ PLATA”

El otro escruche de la madrugada de ayer se produjo en la agencia de lotería situada en diagonal 73 y 119.

Su dueño, que pidió no ser identificado, informó al respecto a este diario que “fue entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando se metieron dentro del local después de romper una puerta lateral”.

Los ladrones de inmediato se dirigieron a la caja registradora, para ir en busca de lo que los tenía en el lugar: el dinero que el comerciante habría dejado.

Sin embargo, de acuerdo a lo asegurado a EL DIA por el agenciero, se llevaron una sorpresa mayúscula. “Después de haber sufrido cinco robos, decidí hace rato que no quede ni un piso en la caja. Por eso, no me pudieron sacar ni un mango”, explicó.

Con todo, el episodio de todos modos le generó un perjuicio económico y, en tal sentido, puntualizó que “sin robo, igual perdí plata, ya que para hacer arreglar la puerta que me dañaron, tuve que gastar 2.000 pesos”. Tanto estos ladrones como los del almacenero, están prófugos.