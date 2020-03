“Fue algo armado: hasta se encargaron de grabar los golpes”

Salir a bailar, subir al micro y dormitar en el largo viaje hasta casa. La parte de la rutina de fin de semana para adolescentes y jóvenes que le tocaba R.D.F. de 17 años indicaba subida en el Centro, tras la noche en un boliche situado en 122 y 50 y la bajada en Abasto. Todo iban bien hasta que un desconocido se sentó a su lado, le susurró algo y sin que lo esperara le aplicó una feroz seguidilla de codazos en la cabeza. El padre del menor golpeado denunció ayer que la escena fue peor que lo que muestra un video de unos 15 segundos que causó conmoción más allá de los límites de la Ciudad.

“Fue algo armado, premeditado: hasta se encargaron de grabar los golpes”, le dijo ayer a este diario Claudio, el padre del adolescente agredido sobre el episodio registrado en la madrugada del sábado. Se refirió a las imágenes que circularon unas horas después y que, tras la denuncia policial realizada por el hombre en la comisaría de Melchor Romero, dieron lugar a una investigación de la Justicia de Menores, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra (UFIJ Nº 3).

La difusión de la grabación, en la tarde del domingo apuró la actuación policial y judicial. Incluso, se dio rápido con el presunto agresor, que quedó en primer plano en la filmación.

Se trata del adolescente L.J.O de 16 años, quien se presentó en la seccional de Melchor Romero junto a su madre. Pared de por medio estaba la víctima con su padre. Era la segunda vez que se cruzaban en la corta vida de ambos.

Claudio explicó que, según le contó su hijo, no conocía a su agresor. También le dijo que ese adolescente no actuó solo. Luego, detalló una escena de violencia espeluznante, con elementos similares a hechos de los últimos meses en los que todo terminó con muertes, en casos -ver aparte-.

“Él subió en el Centro y los otros chicos unas cuadras después. En el camino no pasó nada. Viajaron casi 40 minutos, normal. Iban todos esparcidos en el micro y mi hijo sentado en el último asiento, contra la puerta. Cuando llegaron a la zona de 520 y 161, mientras mi hijo estaba de brazos cruzados, dormitando empezaron a ir para atrás y este chico se sienta al lado de él. Entonces, le preguntó de dónde era y mi hijo le dijo `de Abasto´. El otro le respondió `ah, bueno. Nosotros somos de Romero´ y empezó a pegarle. Mi hijo estaba de brazos cruzados”, relató.

Según sostuvo Claudio y sospechan los investigadores, uno de los integrantes del grupo con el que estaba quien lanzó una seguidilla de cuatro codazos a la cabeza de R.D.F. sabía lo que iba a suceder cuando levantó el teléfono. Tras dos primeros golpes certeros, el chico levanta sus brazos y amortiguó el ataque hasta lanzarse sobre su agresor.

La situación no terminó ahí, según el padre: “Automáticamente, el chofer abre la puerta de atrás y al bajar le seguían pegando”.

En los recuerdos de la víctima, que reprodujo su padre, el grupo era numeroso, de una decena de personas, por lo menos. El resultado de la agresión fue el siguiente: “golpes en la cabeza, la nariz, dientes flojos, la frente, una rodilla y una mano hinchada”.

“Con la grabación que hicieron, esto estaba premeditado”, insistió el padre del adolescente.

Según indicó una fuente de la investigación, tanto la víctima como el agresor están identificados y ya pasaron por el trámite de revisión médica para constatar lesiones y rastros de la violencia.

“En el momento en que denunciamos en la comisaría de Romero veo que el chico (presunto agresor) sale caminando con la madre y se van a la casa”, recordó Claudio sobre uno de los largos capítulos de los últimos días.

Tras la golpiza, según contó, su hijo siguió en el micro hasta llegar a Abasto. Descendió en una parada de la avenida 520 y se sentó sobre el cordón hasta recuperar un poco de lucidez. Fue a su casa y sus padres comenzaron allí un fin de semana de terror.

“Hace tres días que no como, no duermo y no voy a trabajar”, indicó el padre, quien divide la semana entre un remís y una fábrica de viviendas. Ayer, arrancaron la mañana en la comisaría, fueron al hospital de Romero, volvieron a la comisaría y por la tarde, cuando Claudio atendió a este diario, estaban dando la vuelta hacia Romero.

El chico estará ausente de clases en estos días, hasta que afloje el “shock” en el que todavía estaba por la tarde.

La fiscal Ibarra ordenó localizar testigos, el micro de la Línea Oeste en el que viajaban y su chofer. También, pidió las imágenes que circularon y la investigación de otros teléfonos y cámaras de la vía pública.

Con respecto al imputado pidió un informe sus condiciones de vida. “Más adelante, con más elementos se definirá la calificación legal y los pasos a seguir”, indicó una fuente de Tribunales

Los investigadores buscan pruebas que complementen las imágenes y el relato sobre la golpiza posterior, entre varios jóvenes.

Se busca establecer si el menor ya identificado en la causa por “lesiones leves” y los otros jóvenes (aún no identificados) tienen antecedentes de violencia. También si, como indicaban algunas versiones, publicaron imágenes de este y otros hechos como registros de su capacidad de dañar.

