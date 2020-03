Declararon los peritos que estudiaron la escena y reconstruyeron la caída de Renzo

Con el testimonio de varios peritos que trabajaron en la reconstrucción del momento y escenario de la muerte de Renzo Villanueva, el nene de 7 años con síndrome de Down que en octubre de 2017 cayó de un séptimo piso en un edificio del Centro, se reanudó ayer el juicio oral y púbico en los tribunales penales de 8 y 57. En el banquillo de los acusados volvieron a sentarse el padre del menor, Diego Villanueva, y su pareja Rosa Martignoni; él acusado por homicidio agravado, y ella por homicidio simple. El defensor de los dos, Darío Saldaño, sostiene que Renzo cayó accidentalmente al querer recuperar unos juguetitos.

En la audiencia de ayer declararon todos los peritos que participaron de la instrucción de la causa. Una de esas especialistas hizo referencia a que en la sala de testigos había conversado con colegas que luego iban a exponer sobre cuestiones tan importantes como la postura del cuerpo del niño, por lo que, a instancias de los fiscales Victoria Huergo y Javier Berlingieri, y con la anuencia del Tribunal Oral III, se le explicó que debía contar sólo lo que recordaba por sus sentidos.

Primero declararon los peritos llamados “de turno” que estuvieron en el departamento de 9 entre 55 y 56 la noche que murió Renzo, el 10 de octubre de 2017. Ellos relevaron un rastro palmar de la ventana e hicieron pruebas en el turbo ventilador que -según la hipótesis de los acusados- habría usado el nene para trepar por la ventana. Detectaron que tenía tierra pegada, hicieron pruebas y- según su informe- “no quedaban rastros”. Luego describieron al detalle la escena. Contaron, por ejemplo, que en la cochera hacia donde cayó el nene había tres flechas con ventosas y una media.

Después fue el turno de los peritos que regresaron al mismo departamento al día siguiente, cuando Villanueva intentó suicidarse abriendo las llaves de gas y dejando varias cartas en las que exculpaba de lo sucedido a su pareja.

Por último declararon los peritos del cuerpo especial, que trabajaron en la escena una semana después del hecho. Informaron del hallazgo de un rastro de dedo de niño en el marco de la ventana. Pero, al parecer, no habrían estado al tanto de las pruebas que siete días antes hicieron sus colegas sobre el ventilador, según las cuales no quedaban rastros con contacto. ¿No fue eso registrado por escrito? ¿No intercambiaron notas? Hay versiones contradictorias.

Los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, tanto como los fiscales, la defensa y el particular damnificado, en representación de la madre de la víctima, Ángeles Donato, prestaron especial atención a la descripción de la reconstrucción que se hizo con un muñeco del peso y la altura de Renzo, para probar dónde caía, con impulso y sin él.

Partieron de la hipótesis de que el niño tenía las flechitas en las manos, para lo cual se las pegaron al maniquí con cinta, pero no le colocaron las zapatillas, pese a que -según testigos- estaba descalzo. Según reconocieron ayer, no habrían considerado la posibilidad de que Renzo trepara al ventilador a la ventana porque -según un informe médico- no podía trepar, diagnóstico que fue refutado ya en el juicio con videos que lo muestran al nene subiéndose a un tobogán al revés. El maniquí fue arrojado al vacío ocho veces y en una de ellas -empujado con impulso-quedó cerca de la marca de sangre y de las flechas.

También declaró Pedro Beltrame, por aquel entonces jefe de la Dirección de Investigaciones (DDI) La Plata, quien recordó haber visto al padre de Renzo “devastado” y a su pareja “mortificada”. El juicio continúa hoy.