Polémica por una frase de la viceministra de Educación

La viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, dio una extensa entrevista al portal web “El cohete a la luna”, de Horacio Verbitsky, pero fue una respuesta en particular la que desató la polémica e, incluso, obligó al ministro, Nicolás Trotta, a salir al cruce.

“Evaluar no es un elemento de la enseñanza, es un instrumento de control y de selección, y está pensado desde una lógica empresarial. Lo que busca es reducir la cantidad de alumnos, de docentes, desde una idea meritocrática. [...] La idea es que la evaluación es un elemento posterior del proceso enseñanza-aprendizaje. Lo que tenemos que hacer ahora es enseñar, dialogar con los actores, con las provincias, con los docentes. Es la directiva del ministro”, dijo Puiggrós. Luego, ya publicada la entrevista y cuando las críticas empezaron a llover, ensayó una aclaración: “No dije que la evaluación sea un elemento de control -negó, para reafirmar-, pero sin ninguna duda la evaluación estandarizada ha sido usada como un elemento de control”.

Al hablar de prueba estandarizada se refería, por ejemplo, a las evaluaciones Aprender -que comparan desempeños en el país- y PISA -de aplicación mundial-, las cuales han revelado que en Argentina 6 de cada 10 alumnos no saben lo básico de Matemáticas.

Las declaraciones de Puiggrós vinieron a atizar el fuego de la grieta existente (también) en el ámbito educativo: de un lado, aquellos que, como la viceministra, cuestionan las evaluaciones; del otro, quienes las defienden, como el exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para quien “la viceministra resucita el mito del carácter punitivo de la política de evaluación que implementó nuestra administración y agita los fantasmas de la reducción del plantel docente en función de los resultados”. Y remató: “No hay ningún tipo de control porque las evaluaciones son anónimas y lo que hacen es proporcionar información fidedigna para hacer políticas públicas. Evaluar es enfrentar los discursos con la evidencia, aceptar la verdad”.

Por su parte, el propio Trota sorteó la polémica asegurando que “seguiremos con las pruebas de la OCDE (la organización que imparte las PISA) como con las de la Unesco (TERCE y SERCE)”.

También se expresaron desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA): “Nosotros no compartimos el pensamiento de la viceministra, es erróneo. Las evaluaciones no son una lógica empresarial, son un elemento del proceso de enseñanza aprendizaje”, explicó el titular del gremio, Sergio Romero. No obstante, advirtió que “no es lo mismo evaluar a un alumno de Capital que a uno de Chaco, Misiones o Jujuy”. Para el sindicalista, “hay que corregir ese aspecto, pero hay que seguir evaluando”.