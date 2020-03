El Último Primer Día en La Plata a puro color, pasado por agua y con fuerte operativo de seguridad

El Ultimo Primer Día en la Ciudad se da en el marco de un fuerte operativo de seguridad y con la presencia de los propios padres controlando los festejos de los chicos.

A diferencia de lo sucedido en años anteriores, cuando esta novedosa celebración comenzó a instalarse y generalizarse en los colegios platenses, esta vez el inicio de clases para los alumnos que terminan la secundaria fue en medio de estrictas medidas de seguridad para evitar desmanes, incidentes, cortes de calles y potenciales inconvenientes con automovilistas.

La lluvia no pudo apagar la alegría de cientos de chicos y chicas que festejaron su último primer día de clases en la secundaria a puro ritmo, baile y color, todo seguido bajo la atenta mirada de efectivos policiales, Control Ciudadano y los propios padres, que en esta oportunidad estuvieron más activos y no fueron simples observadores pasivos como ocurrió en otras oportunidades. Los fuegos artificiales brillaron por su ausencia pero no así las bengalas de humo, que le pusieron color a cada una de las juntadas adolescentes, las cuales en su gran mayoría duraron toda la noche hasta que se trasladaron a los escenarios de las celebraciones.

En Plaza Moreno fueron varios colegios los que se congregaron. Allí estaba apostado un gran número de patrulleros y móviles municipales para que todo transcurra en paz y sin desmanes. Y así fue ya que los chicos armaron su fiesta en el corazón de nuestra ciudad y luego se dirigieron hacia sus escuelas.

En cuanto a los operativos que se montaron hoy custodiaron 29 colegios platenses, ubicados en distintos puntos de la Ciudad. La organización este año fue en conjunto: autoridades escolares, policía y municipio, con la colaboración de los padres. Por eso sabían de antemano dónde y a qué hora los chicos iban a montar su espectáculo que ya se hizo tradición.

Muchas calles cortadas, ruidos de bombos y cornetas, humo, cánticos y mucho color fue la postal que se vivió en muchos barrios producto de los UPD.