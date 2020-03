Las altas temperaturas dieron un respiro, pero las quejas por el agua siguen a la orden del día

Aunque las temperaturas comenzaron a mermar, lo que debería implicar una baja en la demanda del recurso, los reclamos por baja presión y falta de agua aún persisten en distintos barrios de la Región. Y mientras desde el Concejo Deliberante local piden que los usuarios reciban una retribución por las deficiencias en el servicio (ver aparte) desde diferentes sectores los vecinos pusieron el grito en el cielo por la “sequía” de Absa.

En esa línea, una vecina, Gloria Lacanau, manifestó que en 10 entre 68 y 69 y alrededores “no hay presión de agua hace más de 15 días. No nos podemos bañar ni limpiar porque los tanques no se llenan”. Y agregó: “Ahora no sirven las excusas de las altas temperaturas para el hilito de agua que tenemos en las canillas. Necesitamos saber qué pasa”.

Misma situación reportaron desde 140 y 49, en San Carlos. “La baja presión es un problema incluso de años, que por temporadas es peor. En mi casa sale un poquito de una canilla baja”, dijo una jubilada llamada María Luisa, que relató que debe cargar un balde para los quehaceres de la casa.

Por su parte Claudia, de 10 y 73, manifestó que “hace un mes estoy sin agua por una válvula rota en mi vereda. A pesar de los reclamos no tuve respuestas pero la boleta llega igual”.

Desde la zona de 53 entre 30 y 31 describieron una situación similar. Los usuarios dicen que por la baja presión “no llega el agua al tanque” desde hace al menos 15 días. Esta situación se traduce en reiterados contratiempos y los quehaceres domésticos se tornan un trastorno cotidiano.

También ayer frentistas señalaron que en la zona de 45 y 15 no hay agua hace dos días. “Nadie controla el suministro ni la calidad del agua”, lanzaron con malestar.

CLASES RESENTIDAS EN PUNTA LARA

Donde los problemas con el servicio de agua potable son “cosa de todos los días”, al decir vecinal, es en Punta Lara. Ahora quienes se mostraron preocupados por esta situación son los padres de niños que asisten al Jardín 905 de la localidad ribereña. “El problema de agua en Punta Lara viene desde hace rato. No hay nadie que viva en Punta Lara que no sepa de la falta de agua, sobre todo en verano. Es un problema que seguramente no es sencillo de resolver, pero es una vergüenza que tanto la escuela, como el jardín, como la comisaría, como la salita” no cuenten con un mejor servicio. Un padre contó: “Mi hija empezó el jardín y de los siete días de clases, en el período de adaptación, tuvo solamente dos días de una hora y media cada día”, como consecuencia de los recurrentes cortes del suministro. “Es indignante”, opinó, y pidió que se tomen medidas para lo que considera establecimientos que son prioridad, como las escuelas, las salas de salud y la comisaría. “He visto a la policía entrando baldes de agua para los presos”, dijo.

En Villa Elvira, más precisamente en la cuadra de 73 y 116 los vecinos están que trinan con Absa. Los usuarios cuentan que meses atrás la prestataria del servicio arrancó una obra de recambio de las tuberías, pero semanas después se fueron y dejaron los trabajos a medio terminar: las veredas están minadas por enormes pozos y lo peor, las canillas sin presión. “Casi no hay agua”, clamaron, indignados, los vecinos, que aseguraron que las deficiencias se extiende “en todo el radio comprendido de 72 a 80 y de 1 a 120”, según estiman. Piden terminar la obra y arreglar las veredas.

Cabe recordar que la semana pasada, usuarios de Parque Saavedra y Villa Elvira, entre otras áreas afectadas, se manifestaron en la puerta de la empresa, en 7 entre 57 y 58, y pidieron un descuento en la factura como resarcimiento.

Debido a que los reclamos son cada vez más numerosos y reiterados, el concejal por el partido GEN, Gastón Crespo, pidió al Ejecutivo municipal que intervenga para exigir a la empresa Absa la eximición de pago por cada día de falta de suministro a todos los usuarios que han sufrido cortes en el servicio de agua potable (ver aparte).