Una mujer fue con sus hijos a cenar a la casa de sus padres: volvió y sufrió una entradera

Con su esposo de viaje en la provincia de Salta, una mujer de 47 años decidió el martes visitar a sus padres junto a sus hijos de 14 y 11 años. Después de compartir todos ellos la cena, los tres regresaron en su auto a su vivienda en el barrio La Loma.

Pero la noche iba a terminar mal para esta vecina y sus hijos: al llegar a su domicilio situado en 33 entre 22 y 23 ella se bajó del coche para abrir el portón del garaje y en esos instantes fue abordada por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos.

A partir de ese momento se dividieron la tarea: tras encañonar a la mujer con un revólver en la cabeza, dos la obligaron a entrar con ellos en su casa, mientras los compinches se quedaron en la puerta vigilando a los hijos de la víctima. A los chicos les ordenaron permanecer dentro del Ford Ka de la familia.

División de tareas

Sobre el angustiante trance que afrontaron su esposa y sus hijos, Nicolás (40) comentó a este diario algunos detalles de este nuevo caso de inseguridad que indignó a los vecinos de La Loma. Según detalló, la odisea para las víctimas arrancó “entre las 22.20 y las 23 del martes” cuando la banda las sorprendió apenas llegaron en el auto.

Nicolás contó que uno de los ladrones “enseguida le puso un revólver en la cabeza a mi mujer, obligándola a entrar con él y con uno de sus cómplices”.

“Perdieron el televisor a pocos metros, pero un patrullero lo pisó. Ya no sirve”

Nicolás Esposo y padre de las víctimas

Ya dentro de la finca, donde “se quedaron 5 minutos”, los intrusos se dirigieron con la mujer hacia el dormitorio matrimonial, donde se ocuparon de revisar cada rincón y hasta el último cajón de todos los muebles.

“Para tranquilizarlos, mi mujer les dio 10.000 pesos”, pero eso les debe haber parecido poco, porque además sustrajeron un televisor led de 59 pulgadas, una notebook, una tablet, una Play Station 4 y un par de mochilas que utilizaron para cargar algunas de las cosas, reveló el hombre.

La historia de este asalto dejó para la anécdota, muy especialmente, una advertencia que les dio su mujer a los ladrones que robaron en su casa, con un desenlace protagonizado por la banda en plena fuga.

Sobre el particular, Nicolás mencionó que “cuando agarraron el televisor de 59 pulgadas, mi mujer les dijo que no iban a poder llevarlo en moto. Pero los dos ladrones no le hicieron caso y lo sacaron a la calle”.

Sin embargo el pronóstico de la mujer se cumplió a los pocos metros, ya que apenas habían arrancado la fuga cuando se les cayó al piso y lo dejaron tirado en la calle. “Lo increíble -aportó Nicolás- es que más tarde los policías que salieron a perseguirlos lo pasaron por arriba con el patrullero”. Dicho de otro modo, con esto se perdió la última esperanza que tenían las víctimas de recuperar algo de lo que les robaron.

Nicolás reveló que un rato antes del asalto a su mujer, la banda “venía de asaltar en la calle a dos muchachos en 19 y 33. Les robaron sus celulares y las zapatillas, según nos contó el padre de uno de ellos”.

“ES LA SEGUNDA VEZ”

En otro tramo del mano a mano que mantuvo con este diario, Nicolás recordó que “es la segunda vez que a ellos tres (por su esposa e hijos) los agarran delincuentes en la puerta de casa”.

En tal sentido, precisó que “esa vez, los delincuentes le robaron el auto. Y gracias a que a uno de mis hijos le quedó el celular dentro del coche, más tarde pudimos localizarlo a través del sistema de rastreo satelital”.

No obstante, reflexionó que “hace 2 años y medio que vivimos acá y (los delincuentes) ya nos dieron bastante”.