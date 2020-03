Dos escuelas sin agua: una sin clases y la otra con los chicos sin poder lavarse las manos

En medio del temor mundial por el coronavirus, donde la principal medida de prevención es lavarse las manos con agua y jabón, en dos escuelas platenses denuncian que falta agua hace dos días. Si bien en una se suspendió la actividad, en la otra siguen en las aulas.

Una de ellas es la Escuela Anexa, donde según denunció una madre al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) "dictan clases sin agua y las autoridades ocultan la información. Los propios chicos nos dicen que no pueden lavarse las manos".

También contó que llamó por teléfono a ese centro educativo "pero me dicen que no están autorizados para dar explicaciones".

Luego agregó que hoy "dicen que tiene burbujas en las canillas y que el agua va y viene. A los chicos les dicen que cuando vuelva el agua pueden lavarse las manos".

El otro caso es en la Escuela 107, donde aseguran que "estamos sin clases en Primaria y Jardín hace dos días. La directora del establecimiento manifiesta que ayer pasó el informe del problema y nadie se presentó desde el Consejo Escolar".

"Cientos de alumnos están sin clases, docentes tomando mate y avisando a padres de la problemática. También faltan porteros, por lo que no está el personal completo. ¿Qué pasa en el Consejo Escolar que no responden este tipo de problemáticas?", manifestó un familiar de un alumno del establecimiento ubicado en 510 y 132 bis.