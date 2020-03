España restringe la circulación de personas, cierra comercios y espectáculos

El Gobierno español restringió el movimiento de personas por todo el país, excepto por motivos excepcionales, dentro del estado de alarma que aprobó este sábado para combatir la expansión del coronavirus.

Las medidas, las más drásticas aprobadas por un Ejecutivo español en décadas, establecen desde este sábado el cierre de centros educativos a nivel nacional, igual que de los comercios no esenciales, los espectáculos deportivos y culturales y los locales de ocio, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España amaneció hoy con las calles desiertas, aunque poco a poco en la grandes ciudades comenzó a brotar cierta actividad, que estuvo marcada por las restricciones y las recomendaciones de las autoridades, que no obligaron aún al confinamiento total pero pidieron mantener distancia social.



Con prácticamente la totalidad de los bares y restaurantes cerrados, en ciudades como Madrid y Barcelona, los protagonistas fueron los runners, ciclistas y skaters, que aprovecharon la desolación de las calles para practicar deporte.



Tampoco faltaron las familias en bicicletas, los que sacaron a pasear a sus perro y los turistas que se mezclaban con los vecinos que fueron a hacer las compras agolpándose en las puertas de algunos supermercados y farmacias, que permanecieron abiertos.



Aunque el gobierno español anunció en la víspera el "estado de alarma", recién hoy se dieron mayores detalles como el cierre de centros educativos, lugares de esparcimiento y el control de las fuerzas de seguridad por parte de la administración nacional.



Pese a la recomendación de las autoridades a los ciudadanos de permanecer en sus casas, los parques se convirtieron en el principal refugio de los "rebeldes" o "desinformados" frente al avance del Covid-19, la enfermedad que ya se cobró la vida de 133 personas, según el último balance oficial.



Los medios, sin embargo, ya contabilizaban 193.



"Hay que disfrutar de estos últimos momentos y luego acatar las órdenes porque parece que esto se soluciona con un granito de arena entre todos", dijo a Télam Germán Wild, un argentino residente en Barcelona, mientras tomaba mate con un grupo de amigos en el parque de la Ciudadela, de la ciudad condal.



"Fucking coronavirus, con la alegría lo vamos a derrotar...", cantaba entre tanto un músico que deambulaba por el parque, que no estaba a rebosar, como es habitual.



"En el parque, el corona no puede entrar", dijo bromeando otro vecino, que suele reunirse allí con amigos a disfrutar de las sesiones de percusión que se improvisan cada tarde.



Los contagios en España superan ya los 6.000, con un incremento exponencial en Madrid y Cataluña en las últimas horas, de ahí que las autoridades regionales rogaron hoy a los ciudadanos que no salieran de sus casas.



En Madrid, en el parque del Retiro, Madrid Río y la Casa de Campo, la afluencia de personas también era mucho más baja de lo habitual, pero aún así se vieron imágenes de grupos o parejas disfrutando del sol.



La situación que alarmó a las autoridades fue la de la aglomeración que se produjo en la sierra madrileña.



"Así no Madrid. Así no", alertó en las redes sociales el servicio de Emergencia 112, pidiendo a los ciudadanos abandonar de forma urgente las zonas recreativas repletas de autos familiares.



Posteriormente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, avisó por Twitter también del desalojo de los parques, a la 16 hora local, cuando megáfono en mano, la policía se acercó pidieron a los ciudadanos que se fueran a sus casas "por la salud y bienestar de todos".



La Comunidad de Madrid es la zona que acumula más de la mitad de contagios de España y el gobierno regional había decretado ya el cierre de todos los bares y comercio a la espera de que el Ejecutivo central tomara medidas restrictivas para la libertad de movimiento de la población.



En Cataluña, en tanto, el gobierno secesionista de Quim Torra también reclama el cierre total de la región.