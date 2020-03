Cantando y aplaudiendo, los tanos tratan de darse ánimo

En medio de semejante tragedia, con más de 1.400 muertos y más de 21.000 contagiados, encierro, temor e incertidumbre, aflora un resurgir italiano impulsado por pequeñas movidas de vecinos que, lentamente, empiezan a multiplicarse. Y allí, una argentina que desde hace 30 años es “tana”, juega un rol protagónico.

El primer paso fue “romper” el aislamiento y salir al balcón de los departamentos, donde comenzaron a cantar para cortar con el silencio sepulcral que reina en las calles. De la solemnidad y emotividad del himno, que se convirtió en un “grito de guerra” para ponerse de pie y darle pelea al coronavirus, pasaron a arias líricas a canciones populares, entonadas con el fervor y la mayor alegría posible que hoy puede tener una persona en ese país. Y luego llegaron los aplausos, destinados a médicos y personal de salud, que llevan adelante una tarea titánica para salvar vidas. Aflora el patriotismo.

Los vecinos, de norte a sur del país, utilizan grupos de WhatsApp para coordinar las salidas al balcón. Y una de las promotoras, en Turín, fue la argentina Sonia Belforte. “Vamos Italia, vamos adelante todos juntos”, alienta y pide a todos “salir al balcón para aplaudir a los médicos”.

