Emoción y cierre de grieta: el tremendo video de Maradona para Bilardo por su cumpleaños

El ex entrenador de Estudiantes y de la Selección argentina campeona del mundo 1986, cumple 82 años durante la jornada de hoy y recibió varios saludos mediante las redes sociales.

Entre los más destacados se anotó el de Diego Maradona.

"Hoy cumple años el Narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. "No busquen dinero, busquen gloria", nos decías. "Porque así los van a recordar para siempre", escribió el entrenador del Lobo y publicó un emotivo video.

Maradona y Bilardo, quien se recupera en su domicilio por complicaciones derivadas del síndrome de Hakim-Adams, fueron campeones del mundo en el Mundial México 1986.

Cuatro años después alcanzaron la final de Italia 1990, pero el seleccionado argentino perdió 1 a 0 ante Alemania, el mismo rival en el campeonato anterior que se tomó revancha.

La relación futbolística comenzó cuando Bilardo se hizo cargo del seleccionado, luego del Mundial España 1982. A nivel de clubes coincidieron en Sevilla de España (1992-1993) y Boca Juniors (1996) y Bilardo, en rol de director de seleccionados, acompañó a Maradona durante su etapa como DT de la Argentina (2008-2010).

Habían estado distanciados tras el Mundial 2010 por lo que rápidamente surgió una grieta entre los fanáticos de uno y otro en la cual entró a jugar también la lucha de los estilos dentro de la ya saturada discusión entre "menottistas" y "bilardistas"

Pero ambos se habían "amigado" en la cena de los campeones del mundo de México 1986 que se celebró en el municipio de Vicente López en 2016. Ese día Maradona se fundió en varios abrazos, pero los dos más destacados fueron los que mantuvo con Bilardo y el 'Beto' Alonso. Hoy, con el gesto del Diez mediante un emocionante material audiovisual, esa grieta deberá quedar enterrada para siempre

MENSAJE DE CONMEBOL Y EL LEÓN

"Está de cumpleaños una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol argentino. Carlos Salvador Bilardo. Felicidades Doctor", fue el mensaje de Conmebol.

Por supuesto que también hizo lo suyo el Pincha, que mediante sus redes sociales oficiales saludó al Doctor, pieza clave para la historia de la institución.

"¡Feliz cumple Doctor Bilardo! Campeón como futbolista y como entrenador. Héroe de Old Trafford. Ídolo de Estudiantes y representante de nuestra escuela. Impregnado de ADN Pincha conquistaste el mundo con Argentina

en México 86. ¡Felicidades Carlos! ¡Lo amamos!", fue el mensaje albirrojo.

El POSTEO DE CANIGGIA