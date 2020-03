Preocupación en La Plata por la falta de agua: "Nos piden que nos lavemos las manos pero no tenemos ni una gota"

En tiempos de prevención para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, la falta de suministro de agua en los hogares de La Plata se ha convertido en un problema de suma preocupación para muchos vecinos. Según denunciaron desde distintos barrios "no tenemos una gota y después piden que nos lavemos las manos". Como se sabe, una de las medidas que las autoridades recomiendan tomar para cuidarse del virus originado en China es la higiene personal, sobre todo el lavado de manos, para lo cual el agua es sin dudas un elemento de primer orden.

Uno de los puntos más afectados por la falta de agua era Villa Elvira. Entre los reclamos realizados se encuentra el que radicó Liliana Martínez, desde 78 bis y 8, al enfatizar que "no sale una gota y después piden que nos lavemos las manos. La usuaria aseguró que "llamé a ABSA y me dijeron que las usinas no están funcionando". Esa respuesta le provocó "indignación" porque, según consigno, "venimos teniendo problemas y haciendo planteos desde mayo del año pasado pero no tuvimos respuestas y finalmente llegamos a esta situación de suma preocupación".

En esa línea, Noelia, otra damnificada, expresó que "no resuelven nada a pesar de que no es la primera vez que hacemos el reclamo, ya que venimos con problemas desde el año pasado. Y añadió: "Ahora con el tema de la pandemia no podemos tener higiene porque no se atendió nuestro problema".

Por su parte, Angela, frentista de 78 bis entre 8 y 9 contó que "esta escadez afecta a todo el barrio desde mayo del año pasado, es terrible". Y graficó que "no hay ni una gota desde ayer, al parecer por una rotura en la usina Bosques, según nos dijo ABSA". La mujer descargó su bronca al expresar que "es una usina que se rompió cuatro veces, pagamos todas las facturas todos los meses y no tenenos ni para lavarnos las manos como piden ahora con el coronavirus".

En tanto, Natalia, usuaria de 7 y 79, afirmó que "estamos sin agua otra vez". "Llamé a ABSA y atiende una grabación con voz masculina diciendo que hay un desperfecto en la Usina de Bosques, que debido a esto, gran parte de la ciudad se encuentra afectada y podemos notar falta de agua". La mujer sostuvo que "realmente estamos pagando mucho dinero por mes para no haber tenido agua (o poca) en casi todo el verano y ahora, con el Coronavirus debemos cuidar el saneamiento de nuestros hogares y sin agua es imposible. Les pido difundan este problema y reclamo a ABSA, traves de este medio, nos de agua en el día de hoy".

No muy lejos de allí, desde 78 bis entre 5 y 6, Virginia expresó que "ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo los vecinos estamos desesperados por la falta total de agua desde el día de ayer". "No tenemos agua y se complica la situación de la limpieza básica y el lavado de manos que pide elk Ministerio de Salud. Son cosas tan importantes... Pero desde ABSA no tenemos respuestas"

El panorama de escasez se replicaba en 3 entre 66 y 67, según Mirta, una vecina que consignó que "dependo de las usinas Bosques y Parque Saavedra y no anda ninguna de las dos". "A ABSA no le interesa, le entra por un oído y le sale por el otro nuestra situación ¿Hasta cuándo van a seguir quitándonos el dinero sin darnos el servicio? ¿Cómo se hace para que nos devuelvan lo que no nos dan?", inquirió la vecina.

Al mismo tiempo los usarios reportaron problemas con el suministro en 40 entre 115 y 116; 19 y 68; 16 de 743 a 78; y en la zona de 64 y 12, donde hay un edificio de 11 pisos en los que viven numerosas familias.

En este marco, un vecino que se identificó como Gabriel Otero aseguró: "Mi hijo vive en 11 y 61 y hace ya tres días no tiene servicio de agua; un amigo vive en 8 y 79 y hace tres días también está sin servicio; yo vivo en 20 y 61 y estuvimos con muy baja presión hasta hoy que se cortó el agua. Irónicamente hace más de dos semanas que tenemos una catarata de agua en 19 y 68 inundando las cuadras".